Üye Girişi
Geleceğin milli sporcuları bu tesisten çıkacak - Son Dakika

Geleceğin milli sporcuları bu tesisten çıkacak

01.07.2021 11:44
Geleceğin milli sporcuları bu tesisten çıkacak, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ile Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine hizmet edecek spor salonu ve yüzme havuzu tesisi törenle açıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ile Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine hizmet edecek spor salonu ve yüzme havuzu tesisi törenle açıldı. Tesisi, hayırsever Necat Hepkon'un destekleriyle tamamladıklarını ve Türk sporuna hizmet edeceğini söyleyen DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, geleceğin milli sporcularının burada yetişeceğini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ile DEÜ Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine hizmet edecek spor salonu ve yüzme havuzunun açılışı Seferihisar'da yapıldı. Hayırsever Necat Hepkon'un destekleriyle tamamlanan spor tesisinin açılışına; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, DEÜ üst yönetimi ve mensupları, ilçe protokolü ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Yüzme havuzu ve spor kompleksi olarak tasarlanan tesis, Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından uzmanlık ve yüzme dersleri ile Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma merkezi tarafından yapılacak olan araştırmalarda kullanılacak.

Tesisin açılışında konuşan Rektör Hotar, hayırsever Necat Hepkon'a ve arsa bağışçısı Sayarer ailesine teşekkür ederken, DEÜ'nün spora ve sporcuya destek veren bir yükseköğretim kurumu olduğunu belirtti. Spor müsabakalarında hedefin sadece madalya kazanmak olmadığını, sporcuların ülkesini ve kulübünü de temsil ettiğini hatırlatan Hotar, "Milli sporcuların da yetişeceğine inandığımız tesisimiz kurumumuza, şimdinin ve geleceğin sporcularına, Seferihisarımıza, İzmirimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

DEÜ'nün spor yerleşkesinde hizmet verecek yüzme havuzu ve spor kompleksini Seferihisar'a kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Gelecek nesillere bırakacağımız eserin açılışı için bir araya geldik. Bu noktaya hızla gelmemizde büyük katkısı olan Seferihisarımız ve İzmirimizin büyük değeri, eğitim gönüllüsü, saygıdeğer bağışçı Necat Hepkon ve ailesine teşekkür ediyoruz. Yine şu anda içinde bulunduğumuz araziyi eğitim amacıyla vakfeden Sayarer ailesinin fertlerine, şahsım ve kurumum adına ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün bir spor merkezinin fakültesiyle, araştırma uygulama merkeziyle, laboratuvarlarıyla ve tamamlayıcı spor alanları tam bir kompleks olmaya aday tesisimizde bir aradayız. İlave kapalı spor salonu, jimnastik salonu ve çeşitli spor sahalarının yapılacağı yeni bir arazinin de tahsisini almış durumdayız. Hızlıca onun üzerini de donatacağız" diye konuştu.

Sporun sadece fiziksel aktiviteleri içermediğini dile getiren Rektör Hotar, "Spor, ahlaktır, düşünmektir, yaşam biçimidir. Bize göre bunları idrak eden gerçek sporcudur; başarısı ise örnektir, gurur tablosudur. Spor, aynı zamanda, araştırmadır, ölçmedir, değerlendirmedir, bilimin kendisidir. Spor müsabakalarında hedef, sadece altın madalya kazanmak değildir; ülkesini ve kulübünü temsil etmektir, mücadele etmektir, rakiplerine saygı duymaktır. Bu değerlerin kazanılmasında en büyük sorumluluk önce kişinin kendisine aittir. Bu yaklaşımı destekleyecek olanlar ise ailelerdir, antrenörlerdir, eğitim kurumlarıdır, bilim dünyasıdır. Üniversite olarak bizler, spora ve sporcuya destek olan bir yükseköğretim kurumuyuz. Kuruluş ilkelerimizin gereği olarak da, bu alanda gayret gösteriyor ve yeni başlangıçlar yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Milli sporcular yetişecek

DEÜ'nün milli sporculara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Rektör Hotar, Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesinde öğrencileri bilimsel perspektif ile yetiştirdiklerini, spor camiasının ihtiyaçlarına uygun yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Hotar, kısa süre önce kurulan Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin de ilçedeki spor faaliyetlerini artıracağını dile getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Buca Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan olimpik yüzme havuz inşaatına da devam ettiklerini ve kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Hotar, "Milli sporcuların da yetişeceğine inandığımız tesisimiz kurumumuza, şimdinin ve geleceğin sporcularına, Seferihisarımıza, İzmirimize ve ülkemize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici de, daha önce tesisin inşaatını incelemeye geldiğini ifade ederek, "Bu kadar kısa sürede tamamlandığı için herkese teşekkür ediyorum. Rektörümüz Nükhet Hotar, Ege'nin incisi İzmir'de Türk sporuna çok ayrı bir önem veriyor. Sporcu gençlerimize sahip çıkıyor. Rektörümüz DEÜ'nün merkez kampüsündeki tesisleri milli sporcularımıza açtı. Bu tesisten de Türk sporuna hizmet edecek gençlerin çıkacağına inanıyorum" dedi.

Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şahin de, hayırsever Necat Hepkon'a ve arsa bağışçısı Sayarer ailesine teşekkür ederek, "Rektörümüz Nükhet Hotar'ın önderliğinde çok güzel bir ekip çalışması yaptık ve daha büyük işler yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Tesiste neler var?

Necat Hepkon Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Tesisi Seferihisar'ın büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Tesiste 6 kulvardan oluşan yüzme havuzunun yanı sıra, basketbol, voleybol, badminton, hentbol, futsal, halk oyunları, hokey, vb. salon sporlarının yapılacağı alanlar oluşturuldu. Engellilerin kullanımına da uygun olarak tasarlanan tesiste, bilimsel araştırmaların yanı sıra Seferihisar halkının kullanımına yönelik çalışmalar da yapılacak. - İZMİR

Geleceğin milli sporcuları bu tesisten çıkacak
Geleceğin milli sporcuları bu tesisten çıkacak
Geleceğin milli sporcuları bu tesisten çıkacak
Geleceğin milli sporcuları bu tesisten çıkacak
Geleceğin milli sporcuları bu tesisten çıkacak

Seferihisar, İzmir, Yüzme, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Geleceğin milli sporcuları bu tesisten çıkacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu 13:00 Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu 12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık 12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam 11:59 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü 11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi 11:26 Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi 10:50 Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu 09:57 Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

Son Dakika Haberleri
13:22 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor
13:00 Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu
12:50 Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler
12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu
12:27 ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
12:08 Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi
11:58 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler         
12:51
ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı         
12:28
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı         
11:53
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı         
10:53
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı         
10:48
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı         
08:07
Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar         
08:02
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 13:30:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Geleceğin milli sporcuları bu tesisten çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement