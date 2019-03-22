Son Dakika Haberleri: Geleceğin Milli Sporcuları Erciyes'te Yetişiyor

Geleceğin Milli Sporcuları Erciyes'te Yetişiyor

1 saat önce

Türkiye'de kış sporlarının daha da gelişmesi için her yıl altyapıdan yeni genç yetenekleri keşfeden Kayseri Erciyes AŞ Kış ve Doğa Sporları Kulübü geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor.

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Türkiye'de kış sporlarının daha da gelişmesi için her yıl altyapıdan yeni genç yetenekleri keşfeden Kayseri Erciyes AŞ Kış ve Doğa Sporları Kulübü geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor. Kulüp sporcuları şimdiye kadar 180 madalya kazanarak büyük başarılara imza attı.

Dünya çapında bir kış sporları ve turizm kompleksi haline dönüşen Erciyes, uluslararası standartlarındaki pistleri ve tesisleri ile yeni genç sporculara, kulüplere her türlü imkanı sağlayarak Kayseri'yi ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil edecek yeni nesil sporcuların yetişmesine öncülük ediyor.

Erciyes Dağı'ndaki yatırımları işletmek üzere 2011 yılında kurulan Türkiye'nin ilk ve tek dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş, dağ üzerinde bulunan teleferiklerin işletilmesi, kayak pistlerinin hazırlanması, güvenlik tedbirlerinin alınması, suni karlama sistemiyle kar üretilmesi, sosyal ve sportif aktiviteleri düzenlemesinin yanında bünyesinde kurduğu Kayseri Erciyes Kış ve Doğa Sporları Kulübü ile snowboard, kayak, biatlon vb. gibi branşlarda profesyonel sporcular da kazandırıyor.

Bünyesinde bulundurduğu 85 sporcusu ile ulusal ve uluslararası sportif organizasyona katılarak birçok dereceye imza atan Erciyes AŞ Kayak Kulübü sporcuları şimdiye kadar çeşitli dallarda il birincilikleri, bölge yarışları Türkiye Şampiyonlukları ve uluslararası diğer müsabakalarda mücadele ederek büyük başarılara imza attı. Kulüp kurulduğu günden bu güne kadar 180 madalya kazanarak her yıl önemli dereceler elde etmeye devam ediyor.

Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli ilk madalyası Erciyes AŞ sporcusundan

Erciyes A.Ş Kayak Kulübü alt yapısında yetişerek hem kulüp hem de Snowboard Milli Takım sporcusu olan Aydan Karakulak, 2017'de EYOF - Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde snowboard kızlar büyük slalom finalinde bronz madalyayı alarak EYOF'un kış organizasyonları ayağında madalya kazanan ilk Türk sporcusu unvanını elde etmişti. Bu başarı ile Aydan Karakulak, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli ilk madalyasını alarak Erciyes AŞ sporcusu olarak tarihe adını altın harfler ile yazdırdı. Kayseri'de doğan ve Erciyes Kayak Merkezi'nde yetiştirilen Karakulak, Avrupa Şampiyonası ikinciği, Snowboard Türkiye Şampiyonası birinciliği gibi birçok müsabakada mücadele ederek toplamda 25 madalya kazandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Kayseri, Türkiye, Erciyes, Güncel
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