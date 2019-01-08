Geleceğin Mimari Tasarımları: Akıllı Evler
1 saat önce
Drone'lar, sanal gerçeklik, robotlar, lazerler yapay zeka, 3 boyutlu baskı ve tarama... Tüm bu teknolojiler geleceğin binalarının tasarımında nasıl bir rol oynayabilir?
Drone'lar, sanal gerçeklik, robotlar, lazerler yapay zeka, 3 boyutlu baskı ve tarama... Tüm bu teknolojiler geleceğin binalarının tasarımında nasıl bir rol oynayabilir? …
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:26 Kaynak: Youtube
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