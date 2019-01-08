Son Dakika Haberleri: Geleceğin Mimari Tasarımları: Akıllı Evler

Geleceğin Mimari Tasarımları: Akıllı Evler

1 saat önce

Drone'lar, sanal gerçeklik, robotlar, lazerler yapay zeka, 3 boyutlu baskı ve tarama... Tüm bu teknolojiler geleceğin binalarının tasarımında nasıl bir rol oynayabilir?

Drone'lar, sanal gerçeklik, robotlar, lazerler yapay zeka, 3 boyutlu baskı ve tarama... Tüm bu teknolojiler geleceğin binalarının tasarımında nasıl bir rol oynayabilir? …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:26 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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