Geleceğin Mimarları Didim'de

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarihi Milattan Önce 600'lü yıllara dayanan Didim kentiniziyaret etti. Önce Didim Beleidye Başkanı Deniz Atabay'ı makamında ziyaret eden geleceğin mimarları daha sonra yaklaşık 2 bin 600 yıllık geçmişi bulunan Apollon tapınağında incelemelerde bulundu.



Bu dönem çalışmalarını Didim'de gerçekleştirecek olan Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Levent Ünverdi, Profesör Doktor Şebnem Gökçen, Profesör Doktor Ebru Çubukçu, Hikmet Atilla ve bölüm öğrencileri Başkan Atabay'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Apollon Tapınağında gezi ve incelemelerde bulunan öğrencilere Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu eşlik etti.



Yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak akademik verileri Didim Belediyesi ile paylaşacak olan grubun incelemeleri kent genelinde devam edecek. - AYDIN