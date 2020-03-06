Geleceğin mimarları Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geleceğin mimarları Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret etti - Son Dakika

Geleceğin mimarları Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret etti

15 dakika önce

Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret etti.

Geleceğin mimarları Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret etti, System.String[]

Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret etti.

Üniversite öğrencileri, sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Çavuş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sonsuz Şükran Köyü'nde incelemelerde bulundu.

Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu Mehmet Taşdiken sanatçı köyünü ziyarete gelen öğrencilere 10 yıl önce kurulan yerleşim hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler, daha sonra köydeki kerpiç evleri gezerek mimari yapısını yakından görme ve inceleme imkanı buldu. Öğrenciler, köyde yaşayan sanatçılarla da tanışıp sohbet etti.

Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sonsuz Şükran Köyü'nün Türkiye'de geleneksel mimarinin uygulandığı örnek köylerden biri olduğunu belirterek, "Bu köy yerel mimariyi öncelikle ön plana çıkaran, yerel mimarinin bugünkü ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış örnek yerleşim merkezlerinden bir tanesidir." dedi.

Bu köyde sanatçıların yoğun olarak yaşadığını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Biz de Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizin öğrencileriyle birlikte bu yıl dönem sonu çalışma için bu alanı seçmiş bulunmaktayız. Bulunduğumuz köyde zaman zaman pek çok etkinlikler yapılıyor. Biz de öğrencilerimizle bu etkinliklere katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz de burada gelenekselle karşılaşıyor, tanımış oluyorlar. Geleneksel mimariyi yerinde görmüş oluyorlar. Yörenin tabi en önemli özelliği doğal kerpiçle yapılmış evleri barındıran bir bölge olması. Öğrencilerimiz bu genç yaşlarda, öğrenim hayatı içerisinde yerel mimari ile yerel kültürle, yöre insanıyla burada tanışma imkanı buluyor. Bu anlamda burada olmaktan çok mutluyuz."

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Karatay Üniversitesi, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:12 Kaynak: AA
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