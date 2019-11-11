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Geleceğin minik şefleri Davutlar MYO mutfağında

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu'nu, (MYO) Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri sınıf Öğretmeni Ruhan Sibel Polatcan eşliğinde ziyaret etti.

Geleceğin minik şefleri Davutlar MYO mutfağında, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu'nu, (MYO) Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri sınıf Öğretmeni Ruhan Sibel Polatcan eşliğinde ziyaret etti.


Meslekleri tanıma kapsamında gerçekleştirdikleri ziyarette öğrenciler; yüksekokul toplantı salonunda akademik personel ile tanışmalarının ardından, uygulama mutfağında gerçekleşen Temel Pastacılık Teknikleri dersinde kek, kurabiye yapımını görerek, kendi hünerlerini sergileme fırsatı buldular. İkram Hizmetleri Programı 2. sınıf öğrencilerinin rehberliğinde, küçük şefler hamurlara şekil vermenin mutluluğunu yaşadılar.


Öğrencilerin, yapmış oldukları kek ve kurabiyelerin tadımlarınınardından, etkinlik fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Güzelçamlı, Davutlar, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:22 Kaynak: İHA
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