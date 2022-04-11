Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor: Bu bölümden mezun olanların işi garanti - Son Dakika
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Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor: Bu bölümden mezun olanların işi garanti

11.04.2022 15:29

Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor: Bu bölümden mezun olanların işi garantiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarımı bölümünde geleceğin modacıları yetiştiriliyor.

Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor: Bu bölümden mezun olanların işi garanti

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarımı bölümünde geleceğin modacıları yetiştiriliyor.

İş dünyasının özellikle tekstil sektörünün takibinde olan bölüm; kısa sürede hayata atılmak isteyen ya da modaya ilgi duyan öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Moda tasarım bölümüne gelen öğrencilere bir ürünün sıfırdan başlayıp paketlenmesine kadar geçen süreç uygulamalı olarak anlatılıyor.

Öğrencilere terzilerin tek tek yaptığı üretim ile birlikte fabrikaların yaptığı seri üretim süreci de anlatılarak öğrenciler kendileri terzilik yapabileceği gibi fabrikalarda seri üretimde de ara eleman olarak çalışabiliyor. Öğrenciler aldıkları eğitim ile fabrikada bir ürünün tasarımından son ütüsüne, paketlenmeye kadar ki olan süreci öğreniyor. Hatta diploma aldıkları zaman meslek lisesi öğrencilerine işyeri açma belgesi veriliyor.

Bölüm hakkında bilgiler veren Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tasarım Bölümü Öğretmeni Hatice Çelikbaş: "Geleceğin modacılarını yetiştiriyoruz diyebilirim. Bilgisayar kalıp sistemi, normal kalıp sistemleri ile önce dikecekleri elbiselerin kalıplarını çıkartıyorlar. Kendi bedenlerine ya da başkalarına dikmek istedikleri kıyafetlerin bedenlerini çıkartıyorlar. Sonra bunları kumaş üzerinde kalıplara uygulayıp kesim yapıp dikip kıyafetlerini tasarlayıp giyme olanağına kavuşuyorlar. Ben öğrencilerime hep bunu söylerim; evinizde oturduğunuz yerden bile para kazanma imkanınız var, üniversite olanağı var, hiçbir şey olmasa bile kendi kıyafetlerini kendileri dikebilme olanakları var. Atölyemiz de aynı zamanda sipariş usulü çalışma yapmaktayız. Üretim ve eğitim ikisi bir arada devam ediyor. Öğrencilerimiz zaten meslek lisesinde olduğu için bu konuda işletmelere giderek mesleki tecrübe kazanıyorlar hem de para kazanıyorlar" dedi.

Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor: Bu bölümden mezun olanların işi garanti
Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor: Bu bölümden mezun olanların işi garanti
Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor: Bu bölümden mezun olanların işi garanti

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Anadolu Lisesi, Karahisar, Moda, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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