Geleceğin Motogp Şampiyon Adayları

MUSTAFA KURT - Çift yumurta ikizleri Can ve Deniz Öncü kardeşler, 4 yaşındayken sürmeye başladıkları motosiklette başarıdan başarıya koşuyor. Antalya 'nın Alanya ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Can ve Deniz Öncü kardeşler, 2018 yılında Redbull Rookies Cup, Asya Yetenek Kupası ve FIM Moto3 CEV Junior Dünya Şampiyonası 'nda Türkiye 'yi temsil ederek başarılı sonuçlar aldı.2019 yılında FIM Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası'nda yarışacak Can, 2017'de Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta üçüncü olurken, 2018 yılında FIM Moto3 CEV Junior Dünya Şampiyonası'nda birinciliği kazanarak kariyerinin ilk Moto3 yarışına katıldı.Burada büyük bir zafere imza atan Can, katıldığı ilk Moto3 yarışını da kazanan en genç pilot unvanına sahip oldu. 2019'da yine Moto3'te yarışacak olan Can, MotoGP hayalinin peşinden koşmaya devam edecek.Asya Yetenek Kupası şampiyonu Deniz Öncü de kardeşi Can ile motor sporları kariyerinde hızlı adımlar atmaya devam ediyor. 2017'de kardeşiyle birlikte yer aldığı Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta dördüncü olan Deniz, Asya Yetenek Kupası'nı ise şampiyon tamamladı. 2018'de ise kardeşi Can'ın ardından Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayan Deniz'in en büyük hedefi bir gün MotoGP'de yarışmak.Kardeşlerin tatlı rekabetiCan Öncü AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşiyle şampiyonalarda yarışmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.2018 yılında Red Bull Rookies Kupası'nda şampiyon olarak Moto3'e geçme şansını yakaladığını anımsatan Can Öncü, "Bu kategoriye geçmek zordu. Yaş limiti 16'dan başlıyordu. Oysa ben 15 yaşındayım. Şampiyon olunca alınan özel izinle bu yarışa katılma hakkı elde ettim." dedi.Can Öncü, koydukları hedefe kardeşiyle birlikte yürüdüklerini ve her yıl birini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Asya Şampiyonası'nda birlikte yarıştık. Kardeşim Deniz birinci, ben üçüncü oldum. O hedefi gerçekleştirdik. Redbul Rookies Kupası'nda ben şampiyon oldum kardeşim ikinci oldu. Bu yıl da Junior kategorisinde kardeşim yarışacak, ben de Moto3'de şampiyon olmaya çalışacağım, zor ama mümkün. Burada hedefimizi gerçekleştirdiğimizde, Moto2 ve MotoGP var. Ama önce bu yıl burada şampiyon olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Kardeşiyle pistlerde yarışmanın güzel bir duygu olduğunu anlatan Can, "Çünkü güvenebileceğiniz biri var. Size yardımcı olan birinin olması güzel. Onunla yarıştığınızda kendinizi daha güvende hissediyorsunuz. Kendinizi ferah hissediyorsunuz. Pistte kimse kimseyi tanımaz ama kardeş başkadır. Bence kardeşlerin değerini bilmek gerek." diye konuştu.Normal hayatta kardeşiyle her alanda tatlı bir rekabet halinde olduğuna değinen Can, "Ama pistte öyle olmuyor. Onunla yarışırken daha dikkatli oluyorsunuz. Siz o yıl kardeşinizden daha iyi gidiyorsanız, o rekabette kardeşiniz size yardımcı olabiliyor." ifadelerini kullandı.Deniz Öncü, hedefinin her zaman birincilik olduğunu söyledi.Türkiye Motokros ve Supermoto Şampiyonası'nda 4 yıl yarıştığını anlatan Deniz Öncü, "2-3 sezon Avrupa Süper Moto Şampiyonası'nda, 2 sezon da Asya Yetenek Kupası'nda mücadele ettim. 2018 yılında Moto3 Junior kategorisinde yer aldım. Bu yıl da burada şampiyonluk için yarışacağım. Bu yıl yarıştığım Moto3 Junior kategorisinde hedefim birinci olmak elbette. Herkes gibi en büyük hedef ise MotoGP'de şampiyon olmak ama oraya gelebilmek için basamakları teker teker çıkmam gerekiyor. Ben de basamakları tek tek çıkarak bu hedefe ulaşacağım." şeklinde konuştu.Yarışların eğitimlerine engel olmadığını aktaran Deniz, şunları kaydetti:"Sabahları kardeşimle erken kalkıp koşu yapıyoruz. Okula gidiyoruz. Okul bitince de küçük atıştırmaların ardından motor ve bisiklet sürüyoruz. Akşam yatmadan öncede hobimiz BMX sürüyoruz. Okul olmadığı zamanlarda, güneşli havalarda, motor sürmeye özen gösteriyoruz. Derslerimizde öğretmenlerimiz bize yardımcı oluyor. Bu çalışmalarla notlarımızı iyileştirebiliyoruz."