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Geleceğin mucitlerini yetiştirecek "Bilim Pursaklar" atölyelerinde eğitim başladı - Son Dakika

Geleceğin mucitlerini yetiştirecek "Bilim Pursaklar" atölyelerinde eğitim başladı

09.02.2022 18:41
Geleceğin mucitlerini yetiştirecek "Bilim Pursaklar" atölyelerinde eğitim başladı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye tarafından yürütülen "Bilim Pursaklar" adlı proje kapsamında açılan dene yap ve bilim atölyelerinde eğitimlere başlandı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye tarafından yürütülen "Bilim Pursaklar" adlı proje kapsamında açılan dene yap ve bilim atölyelerinde eğitimlere başlandı.

Pursaklar Yaşam Merkezi'ndeki "Astronomi ve Havacılık", "Uzay", "Doğa Bilimleri", "Girişim", "Matematik", "Tasarım" ve "Teknoloji" atölyelerinde uygulamalı eğitimler ve deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılması, öğrencilerin dokunarak ve deneyerek kendi başlarına bu kavramları keşfetmeleri hedefleniyor.

Atölyeleri ziyaret ederek eğitmenlere ve öğrencilere başarılar dileyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AA muhabirine, bilim ve teknoloji ile üreten bir gençlik hedeflediklerini söyledi.

Pursaklar Belediyesi olarak bu konuda üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Çetin, şu bilgileri paylaştı:

"6 Bilim Pursaklar atölyemiz, bir dene yap atölyemiz var. İki atölyenin bir arada olduğu tek yer Pursaklar. Dene yap atölyemiz sadece Pursaklar'daki öğrencilere değil aynı zamanda Ankara'daki tüm öğrencilere hizmet verecek. Ankara geneli yapılacak merkezi sistem sınavında başarılı olan tüm öğrenciler burada 3 yıl süre ile eğitim görecekler. Bilim Pursaklar atölyelerimizden 6 ila 14 yaş grubunda ilçemizde okuyan tüm öğrenciler yararlanabilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol çerçevesinde okullarımızdaki tüm öğrencileri taşıma sistemi ile buraya getirerek gösteriyoruz. İlgisi, heyecanı, yeteneği olan öğrencilere de hafta sonu eğitimlerimiz oluyor."

Çetin, geleceğin mucitlerine çorba ikramı ile üniversiteye hazırlık kitapları desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

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Pursaklar, matematik, Ankara, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geleceğin mucitlerini yetiştirecek 'Bilim Pursaklar' atölyelerinde eğitim başladı - Son Dakika


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