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Geleceğin mühendisleri Açık Atölye’de yetişiyor

1 saat önce

Bursa'nın bilişim odaklı eğitim ve Ar-Ge firması Açık Atölye, gençlerin bilişim teknolojileri alanında mühendislik becerilerini ortaya çıkarmak ve faydalı bireyler yetiştirmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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Bursa'nın bilişim odaklı eğitim ve Ar-Ge firması Açık Atölye, gençlerin bilişim teknolojileri alanında mühendislik becerilerini ortaya çıkarmak ve faydalı bireyler yetiştirmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:07 
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