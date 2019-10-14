Geleceğin mühendisleri Açık Atölye’de yetişiyor
1 saat önce
Bursa'nın bilişim odaklı eğitim ve Ar-Ge firması Açık Atölye, gençlerin bilişim teknolojileri alanında mühendislik becerilerini ortaya çıkarmak ve faydalı bireyler yetiştirmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa'nın bilişim odaklı eğitim ve Ar-Ge firması Açık Atölye, gençlerin bilişim teknolojileri alanında mühendislik becerilerini ortaya çıkarmak ve faydalı bireyler yetiştirmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:07
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