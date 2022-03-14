Geleceğin mühendisleri, Aziz Sancar Kampüsü'ndeki BİLSEM'de yetişiyor - Son Dakika
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Geleceğin mühendisleri, Aziz Sancar Kampüsü'ndeki BİLSEM'de yetişiyor

14.03.2022 11:04
Geleceğin mühendisleri, Aziz Sancar Kampüsü'ndeki BİLSEM'de yetişiyor

Geleceğin mühendisleri, Aziz Sancar Kampüsü'ndeki BİLSEM'de yetişiyorANKARA'da, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören öğrenciler, Osmanlı döneminden bugüne Türk donanmasında kullanılan tank, uçak, gemilerin yanında Silahlı İnsansız...

Geleceğin mühendisleri, Aziz Sancar Kampüsü'ndeki BİLSEM'de yetişiyor

ANKARA'da, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören öğrenciler, Osmanlı döneminden bugüne Türk donanmasında kullanılan tank, uçak, gemilerin yanında Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) plastik maketlerini yaparak, geleceğe hazırlanıyor. BİLSEM'de görevli öğretmen Ali Ertan Erdem, öğrencilerin bu konuda çok meraklı olduğunu söyleyerek, "Çocuklarımız burada başlayan serüvenleri ile ASELSAN, TUSAŞ ve HAVELSAN'da çalışan birer mühendise dönüşüyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nde bulunan özel yetenekli öğrencilere yeteneklerini geliştirmelerinde destek veren BİLSEM'de, Osmanlı döneminden bugüne Türk donanmasında kullanılan tank, uçak, gemi ve SİHA'ların maketlerinin yapıldığı atölyelerde öğrenciler geleceğin mühendisleri olmaya hazırlanıyor. Öğrenciler, Ukrayna'nın Türk firmasından satın aldığı ve Rusya'ya karşı kullandığı Bayraktar TB-2 SİHA'larının da maketleri üzerinde çalışıyor. Öğrenciler ayrıca çeşitli araştırmalarla Türk savaş tarihini de öğreniyor.

'ÇOCUKLAR ÇOK MERAKLILAR'?BİLSEM'de güzel sanatlar öğretmeni Ali Ertan Erdem, BİLSEM'lerin 1994'ten itibaren MEB tarafından kurulduğunu, üstün zekalı ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğünü söyledi. Öğrencilerin atölyelerde kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu belirten Erdem, "Osmanlı İmparatorluğu, Akdeniz'i iç deniz haline Barbaros Hayreddin Paşa zamanında getirmişti. Onun gemileri dünyada bir ilkti. Ön, arka ve yandaki toplarıyla düşman donanmalarını yok ediyordu. Bu Barbaros'a özel bir tasarımdı. Bizim gençlerimiz de şimdiki deniz kuvvetlerimiz için bu tür gemiler tasarlamaya çalışıyorlar. Türk savaş gemisi olan Anadolu da bunlardan bir tanesi. Bunların üzerine F-35 uçakları konuşlandırılacaktı ama şu anda Bayraktar TB-2'ler bu proje için çalışılıyor. Öğrenciler burada plastik maketler yaparak uçakların, gemilerin yapısını, içlerinde bulunan silahların kullanım alanlarını öğreniyorlar. Özellikle TB-2'lerimizin maketlerini Savunma Sanayii Başkanlığı'mızdan temin ederek uçma kurallarını, insansız hava araçlarının kullanımını öğreniyorlar. Çocuklar bu konularda çok meraklılar" dedi.'ASELSAN'DA ÇALIŞAN MÜHENDİSE DÖNÜŞÜYORLAR'

Ali Ertan Erdem, 200'ün üzerinde maketi yaparak inceleyen öğrencilerin eğitim sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılım mühendisliği alanında çalışabildiklerini söyleyerek, "Öğrencilerimiz ile TEKNOFEST'e katılıyoruz. Çocuklarımız burada başlayan serüvenleri ile ASELSAN, TAİ, HAVELSAN'da çalışan birer mühendise dönüşüyor. Örneklerini gördük. Yazılımla uğraşan 3 öğrencimiz var. TAİ ve HAVELSAN'da çalışan, üstün zekalılar okulundan mezun bildiğimiz 15-20 öğrencimiz var. Özel Eğitim Rehberlik Genel Müdürlüğü'müzün okullara verdiği bir kontenjan var. Sınıf öğretmenleri farklı ve yetenekli öğrenciler seçiyor ve barajı geçen başarılı öğrenciler zeka testine ya da resim, müzik gibi yetenek alanlarında mülakata tabi tutuluyorlar, sonrasında eğitime katılıyorlar. Şu an maket yapan proje grubumuzda 9 öğrencim var. Bunun dışında diğer sanat alanlarında eğitim verdiğim yaklaşık 60 öğrenci var. Kurumumuzda ise 500 öğrenci var" diye konuştu.

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Aziz Sancar, Osmanlı, BİLSEM, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geleceğin mühendisleri, Aziz Sancar Kampüsü'ndeki BİLSEM'de yetişiyor - Son Dakika


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