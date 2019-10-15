Geleceğin mühendisleri bir arada

Samsun'daki üniversitelerde okuyan geleceğin makine, endüstri ve uzay mühendisleri, Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesinde düzenlenen kahvaltıda buluştu.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Makine, Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrenci üyelere yönelik düzenlenen tanışma amaçlı kahvaltı etkinliği MMO Samsun Şube Öğrenci Üye Komisyonu Başkanı Yunus Emre Altay'ın açılış konuşmasıyla başladı. Etkinlik, 64 öğrencinin MMO'ya üye kaydının yapılmasıyla devam etti.



Komisyon Başkanı Yunus Emre Altay, "Okul yaşantımız ve iş yaşantımız arasındaki geçecek olan süreçte okulumuzun yanı sıra, bizlerin bilgi birikim ve donanımlarını artırma çabası içerisinde olan MMO Samsun Şubesi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Oda olarak teknik gezilerimiz başta olmak üzere sosyal etkinliklerimiz devam edecek" dedi.



Gürkan'dan yabancı dil uyarısı



Öğrencilerin gelecekte yer alacakları iş yaşamına hazırlıklı başlamasını son derece önemsediklerini belirten MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ise, "Rekabetin yoğun yaşandığı, farkındalık oluşturabilen ve donanımlı olanın önünün açık olduğu iş yaşamında öğrencilerimizin almakta oldukları rutin eğitimin yanı sıra yabancı dil eğitimlerine ağırlık vererek ikinci hatta üçüncü yabancı dile sahip olabilmek için uğraş vermeleri gerekiyor. Öğrencilerimizin tasarım ve inovasyon kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik eğitimlere yönelmeleri de son derece önemli. MMO Samsun, Öğrenci Komisyonu ile koordineli olarak öğrenci üyelerimizin mesleki ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalara devam edecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN