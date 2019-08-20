Son Dakika Haberleri: Geleceğin mühendislerine Rektör Çalış'tan tam destek
Son Dakika Güncel Haber

Geleceğin mühendislerine Rektör Çalış'tan tam destek

6 dakika önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, para tekvando sporcusu Büşra Pişginel için biyonik protez kol yapan genç mühendislere gereken desteğin verileceğini bildirdi.

Geleceğin mühendislerine Rektör Çalış'tan tam destek, System.String[]
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, para tekvando sporcusu Büşra Pişginel için biyonik protez kol yapan genç mühendislere gereken desteğin verileceğini bildirdi.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi öğrencileri Ayşe Subaşı, Ömer Türkmen, Deniz Hançerkıran, Mustafa Şeflek, Rektör Prof. Dr. Çalış'ı ziyaret etti.
Genç mühendisler, gönüllü olarak sürdürdükleri ücretsiz protez uzuv yapma projeleri hakkında Çalış'a bilgi verdi.
Beraberinde getirdikleri biyonik protez kolun çalışma sistemini Çalış'a anlatan öğrenciler, projenin bazı aşamaları için destek istedi.
Öğrencileri tebrik eden Çalış, proje aşamasında öğrencilere her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.
Mustafa Çalış, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Gençler bu projelerin tam merkezinde"
Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı Pompalı tüfek saldırısı sonrası hayatını kaybeden minik Selin'in organları, 6 çocuğa nakledildi Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 18:22:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleceğin mühendislerine Rektör Çalış'tan tam destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]