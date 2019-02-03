Geleceğin mühendislerine robotik kodlama eğitimi

BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, örnek bir projeye imza attı.

BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, örnek bir projeye imza attı. 'BUTGEM Kids Kodlama Akademisi' ile çocukların üretim motivasyonu ile analitik düşünme yeteneklerinin güçlenmesine katkı sağlandı.

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