Geleceğin mühendislerine robotik kodlama eğitimi
1 saat önce
BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, örnek bir projeye imza attı.
BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, örnek bir projeye imza attı. 'BUTGEM Kids Kodlama Akademisi' ile çocukların üretim motivasyonu ile analitik düşünme yeteneklerinin güçlenmesine katkı sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:30
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