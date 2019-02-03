Son Dakika Haberleri: Geleceğin mühendislerine robotik kodlama eğitimi

Geleceğin mühendislerine robotik kodlama eğitimi

1 saat önce

BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, örnek bir projeye imza attı.

Geleceğin mühendislerine robotik kodlama eğitimi, System.String[]
BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, örnek bir projeye imza attı. 'BUTGEM Kids Kodlama Akademisi' ile çocukların üretim motivasyonu ile analitik düşünme yeteneklerinin güçlenmesine katkı sağlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:30 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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