"Geleceğin Olimpik Sporcuları" kupa için yarıştı - Son Dakika
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"Geleceğin Olimpik Sporcuları" kupa için yarıştı

20.03.2022 13:21
"Geleceğin Olimpik Sporcuları" kupa için yarıştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mahmut Eroğlu Kayak Kupası yarışması düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mahmut Eroğlu Kayak Kupası yarışması düzenlendi.

Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sarıkamış Platformunun ortaklaşa hayata geçirdiği "Geleceğin Olimpik Sporcuları" projesi kapsamında bir süredir eğitim gören alp ve kuzey disiplini sporcuları için yarışma düzenlendi.

Sarıkamışlı merhum kayak öğretmeni Mahmut Eroğlu adına Osman Yüce Kayak tesislerinde düzenlenen yarışmalara, Kaymakam Doğan Kemelek, Sarıkamış Platformu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Kabay, proje koordinatörü Yıldırım Candan, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

Kar yağışı altında gerçekleşen yarışlarda yaklaşık 100 sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kaymakam Kemelek, yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın köklü bir spor tarihinin olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ta birçok milli ve olimpiyat sporcusunun yetiştiğini belirten Kemelek, "Mahmut Eroğlu, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış, 60 yılını kayak sporuna adamış, tenis sporunu yaygınlaştırmış efsane bir isim. Bugün onun adına yarıştık. Onun yetiştirdiği hocalar var. Onların yetiştirdiği hocalar ve en son halkada sizlersiniz. İnşallah bu şekilde devam ettireceksiniz. Türk sporunu daha ileri taşıyacaksınız. Her geçen gün daha düzenli ve disiplinli çalışıyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

Yarışmada derece giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

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Mahmut Eroğlu, gençlik, Kayak, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Geleceğin Olimpik Sporcuları' kupa için yarıştı - Son Dakika


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