Geleceğin opera yıldızlarının belirlendiği Operalia Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
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Operalia Yarışması'nda geleceğin opera yıldızları belirlendi.
Operalia Yarışması'nda geleceğin opera yıldızları belirlendi. En iyi erkek sesi İspanyol tenor Xavier Anduaga, en iyi kadın sesi ise Guatamalalı soprano Adriana Gonzalez seçildi
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:27
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