Son Dakika Haberleri: Geleceğin opera yıldızlarının belirlendiği Operalia Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
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Geleceğin opera yıldızlarının belirlendiği Operalia Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

25 dakika önce

Operalia Yarışması'nda geleceğin opera yıldızları belirlendi.

Operalia Yarışması'nda geleceğin opera yıldızları belirlendi. En iyi erkek sesi İspanyol tenor Xavier Anduaga, en iyi kadın sesi ise Guatamalalı soprano Adriana Gonzalez seçildi
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:27 
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