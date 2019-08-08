Geleceğin opera yıldızlarının belirlendiği Operalia Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Operalia Yarışması'nda geleceğin opera yıldızları belirlendi.

Operalia Yarışması'nda geleceğin opera yıldızları belirlendi. En iyi erkek sesi İspanyol tenor Xavier Anduaga, en iyi kadın sesi ise Guatamalalı soprano Adriana Gonzalez seçildi

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