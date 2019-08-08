Son Dakika Haberleri: Geleceğin opera yıldızlarının belirlendiği Operalia Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Geleceğin opera yıldızlarının belirlendiği Operalia Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

45 dakika önce

Operalia Yarışması'nda geleceğin opera yıldızları belirlendi. En iyi erkek sesi İspanyol tenor Xavier Anduaga, en iyi kadın sesi ise Guatamalalı soprano Adriana Gonzalez seçildi

Geleceğin opera yıldızlarının belirlendiği Operalia Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu, System.String[]
Geleceğin opera yıldızlarının seçildiği prestijli opera yarışması 'Operalia' bu sene Prag'da düzenlendi. İlk kez 1993'te yapılan yarışma dünyaca ünlü opera sanatçısı ve orkestra şefi Placido Domingo tarafından başlatıldı. Binlerce başvuru arasından seçilen 40 kişi bir hafta süren prova ve eğitimlere katılarak jüri karşısına çıkıyor. Maestro Domingo her sene yarışma boyunca genç sanatçılara destek olarak onlara akıl hocalığı yapıyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı
Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu Kırık rögar kapağına basan küçük çocuk, kanalizasyona düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 19:13:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleceğin opera yıldızlarının belirlendiği Operalia Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]