Son Dakika Haberleri: Geleceğin Otomobili: Bmw Vision İnext

Geleceğin Otomobili: Bmw Vision İnext

1 saat önce

BMW'nin en yeni ve en teknolojik modeli BMW iNEXT'i Mobil Dünya Kogresinde sizler için inceledik.

BMW'nin en yeni ve en teknolojik modeli BMW iNEXT'i Mobil Dünya Kogresinde sizler için inceledik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:53 Kaynak: Youtube

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