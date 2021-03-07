Geleceğin otomobili nasıl olacak?

Otomobil endüstrisi tam bir dönüm noktasında. Uzmanlar, gelecekte piyasaya dijital otomobil üreticilerinin damgasını vuracağını belirtiyor. VW, Daimler, BMW gibi devler geride kaldı. Almanya'da halen yeni model bir araç alan tüketici öncesinde otomobilini ortalama 5-7 yıl civarında kullanmış oluyor. Dijital teknolojiyle çalışan araçlar konusunda uzman Claus Gruber, gelecekte ise otomobillerin üç ayda bir değişeceğini söylüyor. Gruber'e göre, dijital programlarının güncellenmesiyle araçlar yeni fonksiyonlara ve güvenlik özelliklerine sahip olacak, aynı şimdi cep telefonlarımız, tablet veya dizüstü bilgisayarlarımızda olduğu gibi.

Piyasanın uzmanlarında olan Gruber, dijital teknolojiyle çalışan otomobillere geçiş için gerekli şartları büyüteç altına alan yeni bir araştırmanın da ekibinden. Ona göre, önümüzdeki 10 yıl zarfında yeni model araçların dijital programlarının geliştirilmesi için yapılacak ArGe yatırımları ikiye katlanacak. Otonom, yani sürücüsüz araçların bundaki payının da yüzde 45 ile en büyük kalemi oluşturacağını söylüyor.

Geleceğin araçları elektrikle çalışacak, sürücüsüz otonom olanları bağlantılı ve akıllı olacak, ayrıca gömülü zengin bir dijital donanımı da bulunacak. Özellikle dijital platformlar üzerinden kiralık araç kullanım şirketlerinin daha da geliştirilmiş bilişim teknolijilerine ihtiyacı ortaya çıkacak.

Farklı elektronik donanım sorunu

Bugünkü araçlarda bir düzine farklı elektronik yönlendirme sistemi var. Motorun, klimanın çalıştırılması veya pencerenin indirilip kaldırılmasını sağlayan yönetim sistemeleri bunlara birer örnek. Gelecekte bu tür yönlendirmelerin araçlarda tek bir yerde toplanması hedefleniyor. Gruber, bu tür işlevlerin aracın beyni de sayılabilecek bir merkezde toplanacağını ve bütün fonksiyonların da söz konusu merkeze bağlanacağını belirtiyor.

Dijital teknoloji ile işleyen araçlar, otomobile yerleştirilecek 5G bağlantılı bir bulut üzerinden düzenli olarak güncellenecek, aynı akıllı telefonlarda da olduğu gibi. Bu tür güncellemeler için otomobil bakım merkezlerine gitmeye de gerek kalmayacak.

Yeni bir işletme kültürü gerekli

Otomobil üreticileri için ise yepyeni dijital araçlar ile yeni bir üretim ve düşünme kültürünün de hayata geçirilmesi zaruri hale gelecek. Dijital araçlar uzmanı Claus Gruber, "Sadece yüksek teknolojili taşıtlar üretmekle iş bitmeyecek ve kademe kademe fonksiyonlar dijital alana kaydırılacak. Dolayısıyla da yeni teknolojili araçlar üretilirken daha oluşum aşamasından itibaren şirketler kendilerini birer digital teknoloji şirketine çevirecek" diye öngörüyor.

Uzmanlara göre bunun nedeni de otomobilin doğasında. Bir akıllı telefon istendiği veya olması gerektiği gibi işlemezse çok da sorun değil. Ancak bir otomobilde yanlış veya görevini yerine getirmeyen bir işlevin sonuçları korkunç olabilir. Özellikle de insan taşımada kullanılan araçların çok daha güvenli ve olası sorunlara karşı dayanıklı, dirayetli olması gerekiyor.

Bütün kullanıcıların bildiği gibi dijital teknoloji şirketleri mevcut sorunları henüz yüzde yüz çözemediği için de uzman Gruber'e göre yeni işbirlikleri kesinlikle kaçınılmaz. Otomobil üreticileri ile tedarikçiler, teknoloji şirketleri ile birlikte çalışmalı ki kaliteli ve güvenli yeni fonksiyonlar sağlanıp, uygulamaya konabilsin.

Ortak çalışma zafer olur

Dijital araçlar konusunda uzman Claus Gruber, gelecekte yeni geliştirilen ve Operating System denilen işletim sistemlerinden iki veya üçünün yaygın şekilde geçerli olacağını ve piyasada öne çıkacağını tahmin ediyor. Gruber, bilgisayarlarımızda da tecrübe ettiğimiz üzere mevcut üç sistemden birini kullandığımızı hatırlatıyor.

Kabul görecek olan da damgasını vuracak

Dijital taşıtların başarılı işletim sistemini geliştiren şirketler gelecekte piyasada başarıyı yakalayacak. Aynı programlamacı şirketlerde olduğu gibi. Onların marjı yüzde 50 veya hatta daha fazla. Tesla şirketi örneğin, otonom yani sürücüsüz ulaşım için geliştirdiği programları tescilleteceğini ve gerekirse rakiplerine de satacağını açıkladı. Piyasada önden gitme başarısını göstermenin ne anlama geldiği anlamak için Tesla'nın 670 milyar euro ile bugün VW, Daimler ve BMW'nin piyasa değerinin toplamına tekabül ettiğine bakmak yeterli.

Dijital araçlar uzmanı Claus Gruber, "Eğer gelecekte programlamanın devleri otomobilin en başarılı temsilcilerinden olan Almanya'yı geri plana iterlerse ne olacak?" diye soruyor. Nitekim piyasada teknolojinin devleri Apple ve Google de otomobil piyasasından pay almak istiyorlar.

Alman otomobil üreticileri gelişmelere dahil oluyor

Bazı otomobil üreticileri kendi işletim sistemlerini geliştiriyor ve kullanıyorlar. Bu konuda en önce giden BMW. Kendi geliştirdiği BMW OS 7 sistemini 2018'den beri vatanı Bavyera'da ürettiği araçlara uyguluyor. Mercedes-Benz'e bakıldığında onların da kendi araçları için MB sistemini geliştirdiğini görüyoruz. Volkswagen (VW) da şu dönem Car-Sofware-Organisation sistemini geliştiriyor, hedefi VW.OS adlı kendi sistemini kurmak. Bu amaçla Microsoft ile birlikte otomotiv bulutu da geliştiriyorlar.

Böylesi ortaklıklar tam da otomobil uzmanı Claus Gruber ve onun gibilerin arzuladığı işbirlikleri aslında. Nitekim o ve onun gibi düşünen piyasanın yetkin kişileri, otomobil endüstrisinde mümkün olduğunca en hızlı şekilde hayata geçmesi gereken dönüşümün çok pahalı olacağına işaret ediyorlar. Gruber, "Sahip olduğumuz kaynakları ve digital alandaki yeteneklerimizi biraraya getirmeliyiz" diye tekrarlıyor ve şöyle devam ediyor: "Benim otomobil sektörüne tavsiyem, gelecekte daha çok ortaklıklar yapmaları, birlikte çalışmaları, ortaklıklara cesaret etmeleri. Ancak lazım olan böylesi işbirlikleri ile arzulanan hızla dönüşümü başarabiliriz. Tek tek mücadele edecekler için tehlike büyük".

Klaus Ulrich

(c)