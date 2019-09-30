Son Dakika Haberleri: Geleceğin otomotiv Ar-Ge mühendisleri sertifikalarını aldı
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Geleceğin otomotiv Ar-Ge mühendisleri sertifikalarını aldı

1 saat önce

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) işbirliği ile düzenlenen, Otomotiv Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı'nın 2019 Yaz dönemi Bursa grubu eğitimleri tamamlandı.

Geleceğin otomotiv Ar-Ge mühendisleri sertifikalarını aldı, System.String[]

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) işbirliği ile düzenlenen, Otomotiv Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı'nın 2019 Yaz dönemi Bursa grubu eğitimleri tamamlandı.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:26 
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