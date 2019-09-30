Geleceğin otomotiv Ar-Ge mühendisleri sertifikalarını aldı
1 saat önce
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) işbirliği ile düzenlenen, Otomotiv Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı'nın 2019 Yaz dönemi Bursa grubu eğitimleri tamamlandı.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) işbirliği ile düzenlenen, Otomotiv Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı'nın 2019 Yaz dönemi Bursa grubu eğitimleri tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:26
Hülya Avşar tenis turnuvasına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı Kütahya'da kızıl kuyruklu kayın tırtılı istilası! Fıstık fiyatı altınla yarışıyor Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü