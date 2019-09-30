Geleceğin otomotiv Ar-Ge mühendisleri sertifikalarını aldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) işbirliği ile düzenlenen, Otomotiv Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı'nın 2019 Yaz dönemi Bursa grubu eğitimleri tamamlandı.