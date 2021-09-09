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Geleceğin otonom araçları Bilişim Vadisi'nde yarışacak (2) - Son Dakika

Geleceğin otonom araçları Bilişim Vadisi'nde yarışacak (2)

09.09.2021 11:56
Geleceğin otonom araçları Bilişim Vadisi'nde yarışacak (2), System.String[]

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, 13-17 Eylül'de Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, 13-17 Eylül'de Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, geleceğin araçları olarak kabul edilen otonom yani sürücüsüz otomobiller konusunda gençleri teşvik etmeyi sürdürüyor.

TEKNOFEST, otonom araç teknolojileri alanında gençlere yetkinlik kazandırırken festival kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, bu sene 36 takımın zorlu mücadelesine sahne olacak.

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde 13-17 Eylül'de gerçekleştirilecek yarışlarda genç yetenekler hünerlerini sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin ulusal ve uluslararası alanda dünyayı değiştirecek projeleri için kurulduğunu bildirdi.

Bilişim Vadisi'nin odak alanlarından birinin mobilite ekosisteminin geliştirilmesi olduğunu belirten İbrahimcioğlu, "Robotaksi otonom araç yarışlarının yürütücülüğünü, son iki senedir ev sahipliğini yapıyoruz." ifadesini kullandı.

İbrahimcioğlu, Robotaksi yarışmasında geçen yıl 17 olan takım sayısının bu sene 36'ya çıktığı bilgisini vererek, "Kendi pistimizi de yaptık. Gençlerimizin sadece yarışta değil, diğer zamanlarda da kullanabilecekleri bir alanı inşa etmiş olduk. Takım sayısı, her yıl neredeyse yüzde 100 artıyor. Önümüzdeki yıllarda 70'leri 100'leri bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

2 ayrı kategori, 4 haftalık kamp

Bilişim Vadisi Ekosistem Geliştirme Ofisi Direktörü Tuba Öztepe, bu yıl yarışmanın konseptinde değişikliğe gittiklerini ve iki ayrı kategoride yarışların yapılacağını bildirdi.

Hazır araç kategorisinde 7 ayrı ekibe 3 hazır araç verdiklerini aktaran Öztepe, "Bu araçlar tamamen aynı özellikte ve otonoma hazır. Ekipler geliyorlar ve araçlara yazılımlarını yükleyip kendi yapay zekalarıyla bu araçlarını çalıştırıyorlar." bilgisini verdi.

Öztepe, özgün araç kategorisinde ise farklı tasarımlar olduğuna işaret ederek, "89 model aracımız da var, son model aracımız da. Onlar tamamen her şeyi, yazılımını donanımını kendileri yapıyor." ifadesini kullandı.

Önceki senelerden farklı olarak ekiplere 4 haftalık bir süre verdiklerini belirten Öztepe, "Ekipler geldi, 4 hafta boyunca pisti kullandı. Levhaları, trafik ışıklarını her şeyi test ettiler. Problemlerini çözdüler. Burada bir kamp yaptılar aslında. Günde 14 saat, toplamda 600 saat beraber çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Özgün bir araç tasarladık"

Karaelmas Üniversitesi takımından Berat Cansız, hurda olarak aldıkları 1989 Serçe ile yarışmaya katıldıklarını kaydetti. Serçe'yi otonom hale getirdiklerini ifade eden Cansız, "Önünde bir kamerası var, şu anda yoldaki şeritleri okuyarak, takip ediyor. Ekstra katmış olduğumuz özelliği kendisi elektrikle hareket ettiriyor. İçerisinde 6 adet akü bulunuyor ve bu aküyle bir saat boyunca hareket sağlayabiliyor." bilgisini verdi.

Cansız, aracın 5 kişilik yolcu taşıma kapasitesi bulunduğunu vurgulayarak, "Yani bir aile arabaya bindikten sonra otonom olarak istedikleri yere haritadan işaretleyerek rahatlıkla gidebilecekler." ifadesini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Takım Kaptanı Belemir Çapraz, geçen yıl Robotaksi yarışlarında birinci olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz bu birincilikten sonra takım üyelerine özellikle savunma ve otomotiv sanayisindeki çeşitli firmalardan iş imkanları sağlandı. Özellikle yazılım anlamda daha iyi bir sürüş sağlayabilmek için aracımızı geliştirmeye devam ettik."

Bozok Üniversitesi Takım Kaptanı Fatmanur Ortataş, Robotaksi yarışlarının kendilerine bilgi ve tecrübe kattığını belirterek, "Bu alanda bilgi sahibi olmuş, yetenek kazanmış mühendisler olarak yetişmek istiyoruz. Aracımızın kabuğu, şasesi içerisinde bulunan batarya yönetim sistemi, araç kontrol sistemi, otonom yazılımlar bu tarz bütün aksamlarını kendimiz yaptık. Her şeyiyle özgün bir araç tasarladık." değerlendirmesini yaptı.

Şehir içi trafiğini yansıtan parkur

Robotaksi yarışması, gençlerin otonom sürüş algoritmalarını geliştirmeyi amaçlıyor. Yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, mezunlar, bireysel veya takım halinde katılabiliyor. Bu sene özgün araç ve hazır araç kategorilerinde düzenlenen yarışlarda takımlardan gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapması bekleniyor.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek yarışlarda takımlar, şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda otonom sürüş performanslarını sergileyecek. Kurallara uygun olarak yolcu alma, yolcu indirme, park alanına ulaşma, park etme ve doğru rotayı takip etme görevlerini yerine getiren takımlar başarılı sayılacak.

Geleceğin otonom araçları Bilişim Vadisi'nde yarışacak (2)
Geleceğin otonom araçları Bilişim Vadisi'nde yarışacak (2)
Geleceğin otonom araçları Bilişim Vadisi'nde yarışacak (2)
Geleceğin otonom araçları Bilişim Vadisi'nde yarışacak (2)
Geleceğin otonom araçları Bilişim Vadisi'nde yarışacak (2)

Bilişim Vadisi, Tragger, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Geleceğin otonom araçları Bilişim Vadisi'nde yarışacak (2) - Son Dakika Ekonomi


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