Geleceğin oyun yazılımcıları yetişecek - Son Dakika

Geleceğin oyun yazılımcıları yetişecek

15.12.2020 10:13
Geleceğin oyun yazılımcıları yetişecek, System.String[]

Dijital operatör Turkcell, Türkiye oyun pazarının gelişmesi ve istihdama katkı amacıyla yerli yazılımcıları destekleyecek 'Gameventure' adını taşıyan yeni bir program başlattığını duyurdu.

Dijital operatör Turkcell, Türkiye oyun pazarının gelişmesi ve istihdama katkı amacıyla yerli yazılımcıları destekleyecek 'Gameventure' adını taşıyan yeni bir program başlattığını duyurdu. Geleceğin oyun yazılımcılarını yetiştirmeyi hedefleyen program kapsamında eğitim ve para desteği sağlanacak. Başarılı oyunlar ise Turkcell desteğiyle piyasaya sürülecek.

Turkcell, Türkiye'nin küresel oyun pazarından daha fazla pay almasına katkı sağlamak için bir program hayata geçirdi. 'Gameventure' adını taşıyan program kapsamında kendi oyunlarını yazmak isteyen gençlere Turkcell'in Geleceği Yazanlar platformu üzerinden eğitim; kitlesel fonlama platformu Arıkovanı aracılığıyla da fon toplama desteği verilecek. Program aracılığıyla hazırlanan oyunlardan başarılı olanlar daha sonra Turkcell desteğiyle piyasaya sürülecek.

MURAT ERKAN: TÜRKİYE, DÜNYA OYUN PAZARINDA HAK ETTİĞİ YERE ULAŞACAK

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ülke ekonomisine ve genç istihdamına katkıda bulunacak böylesi bir projeye imza atmaktan büyük heyecan duyduklarını söyledi. Erkan, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak, ülkemizin dijital dönüşüm ve teknolojik gelişim serüvenlerine destek oluyor, gençlerimizin teknolojik yeterliliklerini geliştirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Gameventure da günümüzün yükselen sektörlerinden oyun pazarında yalnızca tüketerek değil; üreterek de yer almak isteyen genç arkadaşlarımıza gerekli bilgi birikim ve yeterliliği kazandırmak amacıyla başlattığımız bir program. Program aracılığıyla hem gençlerimizin yazılım geliştirme becerisi kazanmalarına destek oluyor hem de Türkiye oyun pazarını geliştirerek onlara yeni iş imkanları yaratmayı hedefliyoruz. Bu program sayesinde ülkemizin küresel oyun ekonomisinden hak ettiği payı alacağına inanıyorum. Kendi oyunlarının kahramanı ve oyun sektörünün geleceği olmak isteyen tüm gençlerimizi Gameventure programımıza bekliyoruz" diye konuştu.

ADAYLAR SERTİFİKA ALACAK

Turkcell Akademi'nin Geleceği Yazanlar platformu üzerinden başvuruda bulunacak adayların ilk olarak platformda yer alan oyun programlama dili Unity eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alacakları bildirildi. Eğitim fazını tamamlayan adaylar Geleceği Yazanlar tarafından programın oyun kuluçka merkezi partneri 'Game Factory'ye yönlendirilecek. Burada takımlara ayrılacak adaylar, mentorlar eşliğinde kendi oyunlarını yazmaya başlayacak. Gerekli şartları sağlayan oyunlara, Turkcell'in yenilikçi teknoloji projelerini destekçilerle buluşturan kitlesel fonlama platformu Arıkovanı aracılığıyla fonlama toplama desteği sağlanacak. Piyasaya çıkmaya hazır hale gelen oyunlar Turkcell desteği ile yayınlanacak ve Turkcell'e 'Oyun İş Ortağı' olarak kazandırılacak.

Gameventure'a başvurmak isteyenlerin gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr adresinden başvuru yapabileceği ifade edildi.


Geleceğin oyun yazılımcıları yetişecek
Geleceğin oyun yazılımcıları yetişecek

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Türkiye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geleceğin oyun yazılımcıları yetişecek - Son Dakika


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