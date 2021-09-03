Üye Girişi
Geleceğin oyuncuları için çocuk eğlence merkeziyle iş birliği - Son Dakika

Geleceğin oyuncuları için çocuk eğlence merkeziyle iş birliği

03.09.2021 11:47
Geleceğin oyuncuları için çocuk eğlence merkeziyle iş birliği, System.String[]

Türkiye'nin Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Türkiye'nin Oyunculuk ve Yazarlık Atölyesi olan Erbulak Evi ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Türkiye'nin Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Türkiye'nin Oyunculuk ve Yazarlık Atölyesi olan Erbulak Evi ile iş birliği yaptığını açıkladı. Erbulak Evi'nin hayata geçireceği Oyunculuk Okulu eğitimleri, KidZania İstanbul'un şehir meydanındaki tiyatrosunda yapılacak. Çocukların Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Özden Özgürdal, Dağhan Külegeç başta olmak üzere sanatçılarından ders alırken, dans edip şarkı söyleyeceği, sahne üstünde doğaçlama yapacağı belirtildi.

KidZania İstanbul, Oyunculuk ve Yazarlık Atölyesi olan Erbulak Evi ile iş birliği yaptığını açıkladı. Erbulak Evi'nin hayata geçireceği Oyunculuk Okulu eğitimleri KidZania İstanbul'un şehir meydanındaki tiyatrosunda yapılacak. Bu sayede 1-14 yaşındaki çocukların Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Özden Özgürdal, Dağhan Külegeç gibi sanatçılarından ders alırken, dans edip şarkı söyleyeceği ve sahne üstünde doğaçlama yapacağı da vurgulandı. Kasım 2021- Nisan 2022 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek Oyunculuk Okulu'nda eğitim alacak çocukların Kidzania'nın maske, mesafe, minumum temas ve maksimum hijyen kurallarına göre düzenlenmiş Tiyatro Salonu'nda eğitim alacakları da belirtildi.

HİJYEN ÖNLEMLERİYLE 67 AKTİVİTE DENEYİMLENİYOR

KidZania, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun açıkladığı yönergeler ve İş Güvenliği Uzmanları'nın koordinasyonunda birçok önlemi hayata geçirdiğini de duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 'Kontrollü Sosyal Hayat' prensipleri ile sosyal mesafe, maske kullanırım, minimum temas ve maksimum hijyen önlemleri ile 67 aktivite deneyimleniyor. Havalandırma sistemleri yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturuluyor. ULV cihazları ile şehrin havası bakteri ve virüslere karşı yüzde 99,9 dezenfekte ediliyor.

PROTOKOL İMZALANDI

KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur ile Erbulak Evi'ni temsilen Dağhan Külegeç, imzalanan protokolle Oyunculuk Okulu projesini hayata geçirmek için bir araya geldi. Ebru Timur, "Uzun vadeli bir iş birliğine imza atarak, çocukların sahnede olmaya teşvik edip, sahnede olmanın kattığı kendini ifade edebilme, özgüven, performans göstermek gibi becerileri kazanmasını amaçlıyoruz. Çocuklara katkı sunacağına inandığımız programın örnek olmasını dilerim" dedi.

Timur sözlerine şöyle devam etti:

"Araştırmalarımızın sonuçlarında gördük ki günümüz çocukları yani Alfa neslinin zihni, önceki nesillere nazaran daha farklı şekilde çalışıyor. Bu da o çocukların fiziksel aktiviteye daha çok ihtiyaç duyacağı, bu tip deneyimleri daha eğlenceli, daha interaktif olmasının önemli olduğunu gösteriyor. Pratik ederek dış dünyayı anlamaları ve bu pratikleri başka anlarda da kullanmaları ve bunu eğlenerek yapabilmeleri çok kıymetli hatıralar edinmelerini sağlayacak. Bu zor günlerde sosyal varlıklar olarak yine insanlarla birebir etkileşime girmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bir araya geleceğimiz güvenli ve sağlıklı alanlara ihtiyaç duyuyoruz. Fiziki mesafeye göre oturma düzenini belirlediğimiz ve düzenli olarak dezenfekte ettiğimiz KidZania tiyatro salonumuzda, usta sanatçıları tiyatroya meraklı çocuklarla kendi sahnemizde görecek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Erbulak Evi'ni temsilen imzaya katılan Dağhan Külegeç ise "Ülkede sanata ilgili çocukların gelişmesine, sanatın teşvik edilmesine katkıda bulunmak hem mesleğimize hem de toplumumuza karşı bir görev bizim için. Çok mutluyuz" diye konuştu.


Geleceğin oyuncuları için çocuk eğlence merkeziyle iş birliği
Geleceğin oyuncuları için çocuk eğlence merkeziyle iş birliği

Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geleceğin oyuncuları için çocuk eğlence merkeziyle iş birliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

24 suçtan aranan FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı 12:28 24 suçtan aranan FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir 12:17 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir 12:04 "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı
Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız 12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi 11:45 Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti 11:25 Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş 11:07 Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı 11:01 Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı

Son Dakika Haberleri
12:30 Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu
12:24 Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı
12:16 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir
12:13 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş
12:03 "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı
12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız
11:58 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:44 Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi
11:40 Vitor Pereira'dan özel karşılama! Sarı-Lacivertli takımın yeni transferleri ilk kez antrenmana çıktı
11:24 Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı         
12:24
27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş         
12:14
Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor         
12:03
111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi         
11:58
Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı         
11:41
Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı         
11:11
Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz         
11:03
Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar         
10:42
Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız         
10:17
Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi         
10:06
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
08:29
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı         
00:11
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı         
22:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 12:35:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Geleceğin oyuncuları için çocuk eğlence merkeziyle iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement