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Geleceğin pilotları THK Üniversitesinde yetişiyor - Son Dakika

Geleceğin pilotları THK Üniversitesinde yetişiyor

05.02.2022 11:30

En son teknolojiyle donatılmış filoya sahip Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, Pilotaj Bölümü öğrencilerine dünya standartlarını belirleyecek düzeyde eğitim veriyor.

En son teknolojiyle donatılmış filoya sahip Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, Pilotaj Bölümü öğrencilerine dünya standartlarını belirleyecek düzeyde eğitim veriyor.

THK Üniversitesi, Pilotaj Bölümü ile pilot olma hayali olan gençleri sıkı ve titiz bir eğitim sürecinde geleceğe hazırlıyor.

Türkiye'nin havacılık tarihindeki önemli isimlerinden Sabiha Gökçen ve Vecihi Hürkuş'u örnek alan pilot adayı öğrenciler, üniversitede THK'nin havacılık tecrübesinden faydalanma imkanı buluyor.

"3 farklı havaalanı ve 3 farklı kampüste eğitim veriyor"

THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Tuncay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin buradan mezun olduktan sonra hava yolu şirketlerinde, özel jetlerde, kargo uçaklarında ikinci pilot olarak veya uçuş okullarında uçuş öğretmeni olarak çalışma imkanı bulabildiklerini anlattı.

Sahip oldukları filo ve eğitim tesislerinin dünyada sayılı olduğunu dile getiren Tuncay, "Filomuz, Türkiye'nin en geniş ve en son teknoloji ile donatılmış uçaklarından oluşmaktadır." dedi.

Türk Hava Kurumu Üniversitesinin 3 farklı havaalanı ve 3 farklı kampüste eğitim verdiğini belirten Tuncay, "Eğitimlerimiz, dünya standartlarını belirleyecek düzeydedir. Türk Hava Kurumunun 97 yıllık geçmişinden, havacılık tecrübesinden beslenmekteyiz." diye konuştu.

Üniversitede öğretim görevlisi Osman Koç da modüler olarak hususi pilot lisansı, aletli uçuş, ticari pilot ve çift motor eğitimleri verdiklerini ifade ederek, simülatör ve uçak olmak üzere toplam 240 saatlik uçuş eğitimiyle öğrencilerin mezun olduğunu kaydetti.

"Hemcinslerimi de bu alanda görmeyi isterim"

Pilotaj Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hande Topaz, pilotluğun çocukluk hayali olduğunu, bu yolda olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Mezun olduktan sonraki ilk hedefinin bir hava yolu şirketinde yardımcı pilot olarak işe başlamak olduğunu belirten Topaz, "Yeterli tecrübeyi edindikten sonra da kaptan pilot olmak istiyorum. Ailem ve çevrem bana çok inandı, her zaman destek verdi. Onların inanç ve desteklerini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Hemcinslerimi de bu alanda görmeyi çok isterim, bunu başarabildiğimizi görüyoruz, birçok örneğimiz var." ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Çağatay Yenişehirli de küçüklüğünden bu yana uçakların her zaman ilgisini çektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle pilot olma düşüncem yoktu, Türk Hava Kurumu Üniversitesinin böyle bir imkan sunduğunu gördüğüm zaman ben de denemek istedim. Şu ana kadar da çok memnunum. Hedefim, okulumu başarıyla tamamlayabilmek, daha sonrasında iyi bir hava yolu şirketinde iş bulabilmek. Ailem beni bu konuda sonuna kadar destekliyor, onlara çok minnettarım."

Geleceğin pilotları THK Üniversitesinde yetişiyor
Geleceğin pilotları THK Üniversitesinde yetişiyor
Geleceğin pilotları THK Üniversitesinde yetişiyor

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Havacılık, Türkiye, Pilot, Thk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geleceğin pilotları THK Üniversitesinde yetişiyor - Son Dakika


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