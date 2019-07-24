Son Dakika Haberleri: Geleceğin pilotları uçuş okullarında yetişecek
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Geleceğin pilotları uçuş okullarında yetişecek

59 dakika önce

Sivil havacılık sektörünün sürekli büyüdüğüne dikkat çeken Öğretim Görevlisi Serap Daş, geleceğin pilotlarının uçuş okullarında yetişeceğini söyledi.

Geleceğin pilotları uçuş okullarında yetişecek, System.String[]
Sivil havacılık sektörünün sürekli büyüdüğüne dikkat çeken Öğretim Görevlisi Serap Daş, geleceğin pilotlarının uçuş okullarında yetişeceğini söyledi.
Nitelikli pilot ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Serap Daş, nitelikli pilotlar yetiştirmek üzere RumeliSEM Uçuş Okulunu kurduklarını ifade etti. Temmuz ayı itibariyle kayıt almaya başladıklarını vurgulayan Daş, "Okulumuzda ki tüm eğitim ve programların kayıtları 30 Ağustos'a kadar devam edecek" dedi.

NİTELİKLİ PİLOTLAR YETİŞTİRECEĞİZ

Uçuş Okulu hakkında bilgi veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı ve RumeliSEM Uçuş Okulu Sorumlu Müdürü Öğretim Görevlisi Serap Daş, nitelikli pilotlar yetiştireceklerini ifade etti.

Daş, "Sürekli büyüyen Sivil Havacılık Sektöründe bilindiği üzere nitelikli pilot ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Ülkemiz ve dünya gençlerinin yoğun ilgi gösterdiği sektöre, nitelikli pilotlar yetiştirmek üzere RumeliSEM Uçuş Okulunu kurduk. Nisan 2019'da da yetkilerimizi aldık. Okulumuzda, Özel Pilot Lisansı (PPL(A)), Modüler Pilot Lisansı (ATPL(A)) ve Re-Take eğitimlerimizin yanı sıra 'Üniversite ile Eş Zamanlı' Programlar ve 'Çalışanlara Özel' programlarımız da bulunuyor" diye konuştu.


Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:48 Kaynak: DHA
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