Geleceğin programlama dili eğitimi Başakşehir'de - Son Dakika
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Geleceğin programlama dili eğitimi Başakşehir'de

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi.

Geleceğin programlama dili eğitimi Başakşehir'de, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Dünyadaki en popüler ilk dört programlama dili arasında yer alan Python programına ilişkin eğitime Başakşehirli gençler yoğun ilgi gösterdi.


Dünyadaki en popüler ilk dört programlama dili arasında yer alan Python programlama dili eğitimi, Başakşehir Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde başlatıldı. Programlama dili Python'u öğrenmek isteyen 200'den fazla genç başvuru yaptı. Kabul edilen 40 kişi için eğitim süreci başladı. Çoğu öğrenci olan katılımcılar, günümüzde yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data gibi birçok dalda uygulama geliştiren Python programlama dilini öğrenmek için anlatılanları dikkatle dinledi.


Python programlama dili eğitimini veren yazılım mühendisi Hasan Coşkun, eğitimin iş hayatında birçok alanda gençlere yararlı olacağını ifade etti. Eğitimin amacının program dilini öğrendikten sonra yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi, görüntü işleme ve veri analizi alanlarında kullanılabileceğini söyledi. Coşkun, eğitime katılan öğrenciler de programlama dilinin kariyerlerinde önemli bir basamak olacağını, bu eğitimi tamamlayınca işlerinin kolaylaşacağını belirtti. Rekor sayıda başvuru sonucunda kabul edilen katılımcılara 32 saatlik eğitim verilecek. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:44 Kaynak: İHA
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