Geleceğin radyo ve televizyoncuları bu okulda yetişiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da geleceğin radyo ve televizyoncuları Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yetişiyor.

Diyarbakır'da ilk ve tek radyo ve televizyon bölümüne sahip olan Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geleceğin iletişimcilerini yetiştiriyor. İletişim alanında 'Radyo ve Televizyon' branşlarında yaklaşık 200 öğrencisi, 5 bölüm öğretmeni ile son sürüm televizyon, stüdyo, radyo, fotoğraf ve kurgu atölyesi sayesinde belgesel, kısa film, radyo yayını ve dergi projeleri gerçekleştiriyor. Uygulamalı eğitime de önem vererek, başarılı iletişimciler yetiştirmeyi hedefleyen Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler, kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleşme başarısı gösteriyor.

"Ulusal ve uluslararası çapta her türlü yayını yapabiliriz"

Geleceğin radyo ve televizyoncularının, kamera önü ve arkasında uygulamalı eğitimler ile mesleklerine daha etkin bir şekilde hazırlanmalarını, mezun olduklarında iş hayatında daha sağlıklı bir şekilde yer almaları için birçok ekipmana sahip olduklarını aktaran radyo ve televizyon bölüm öğretmeni Abdürrahim Kılıç, bölümün bölgenin en işlevli bölümü olduğunu aktardı. Radyo ve televizyon bölümünde hazırladıkları stüdyo ile ulusal ve uluslararası çapta kanallarda her türlü yayını yapabilecek kapasitede olduklarını aktaran Kılıç, stüdyonun şu an eğitim amaçlı kullanıldığını dile getirdi. Kılıç, "Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen öğrencilerimizi daha çok kameramanlık, radyo ve televizyon alanında eğitiyoruz. Buradaki öğrencilerimize her türlü senaryo yazımı, fotoğrafçılık, kamera çekimi ve bunun yanında çeşitli film sektörleri için kameraman, ışıkçı, sesçi ve yönetmen gibi stüdyo programları, reji teknik elemanları gibi alanlarda eğitim veriyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz Diyarbakır ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde televizyon kanalları, gazete, haber ajanslarında muhabirlik yapıyor. Bunun dışında bağımsız kendi sinema sektörünü kuran öğrencilerimizde oluyor. Öğrencilerimiz bir çok festivalden ödül aldılar, bunun dışında fotoğrafçılık yapan öğrencilerimiz de var, üniversite okuma şansını bulamamış öğrencilerimiz de kendileri bir fotoğrafçı dükkanı açarak düğün salonda çekimler yaparak kolayca hayatlarını idame ettiriyorlar. Televizyon stüdyomuz var ve bu stüdyoda öğrencilerimiz kamera kullanımını açılarını, program çeşitlerini nasıl hazırlayabileceklerini öğreniyorlar. Bunun dışında reji kısmımız var, gerçek televizyon stüdyosunda bulunan reji, iki çeşit görüntü mikserimiz var. Biri mobil stüdyo dediğimiz dışarıda da çekim yapabilecek mikser ve sabit mikserlerimiz var. Burada ulusal ve uluslararası çapta kanallarda her türlü yayını yapabiliyoruz. Şuanda yayında değiliz, çünkü eğitim amaçlı kullanıyoruz ve adını da okulun adının kısaltmasından alan Telis TV koyduk. Bölgemizdeki tek işlevli olan bölüm, diğer liselerde de burası gibi olmasa da küçük çapta radyo televizyon bölümü buluna biliyor fakat burası kadar aktif değil ve ya öğrencilerimiz gibi sektörde yer bulamıyorlar. Kurgu fotoğrafçılık ve radyo atölyelerimizde var" dedi.

Türkiye'nin yayında olan tek lise radyosuna sahip

Türkiye'de 101.2 frekansı ile resmi olarak tek radyo yayını yapan lisesine sahip olduklarını vurgulayan Kılıç, konuşmalarına şöyle devam etti:

"Şuanda Türkiye'de yayında olan tek lise radyosu bizim radyomuz, 101.2 frekansı ile Diyarbakır bizi duyuyor ve yayındayız. Tüm resmi onaylarını almış ve Türkiye'de resmi olarak yayın yapan tek radyo bizim Telis Radyo. Özellikle okulumuzun radyo ve televizyon bölümünü bütün öğrencilerimize tavsiye ediyoruz, Türkiye genelinde okumak isteyen öğrenciler varsa mutlaka radyo ve televizyon bölümünü tercih etmelerinde fayda görüyoruz."

11. sınıf öğrencisi Şahabettin Haşimoğlu, hayali olan bölümü okuduğunu ve derslerinin eğlenceli geçtiğini dile getirdi. Haşimoğlu, "Burada kurgu, fotoğrafçılık, program yapmayı, ışık, ses ve teknik yapım olan kamera arkasında olan bütün bilgileri öğreniyoruz. Bölümümü seviyorum, gayet eğlenceli geçiyor, radyo ve televizyon bölüne oyuncu olmak için geldim, hayalimdi herkese tavsiye ediyorum. Burada herkes kurgucu, spiker ve kameraman olabilir bu ülkede televizyonda çalışabilir" diye konuştu.

Bir diğer radyo ve televizyon bölümü öğrencisi Sıla Özateş ise, sunucu olmak istediğini belirterek burada kamera arkası teknik bilgileri öğrendiklerini söyledi. Özateş, "Burada fotoğraf çekiyor ve kameralarla ilgileniyoruz. Stüdyolarımızda birçok bilgiler ediniyoruz, ilerde sunucu olmak istiyorum, kendimi ona yatkın hissediyorum. Derslerimiz stresli geçmiyor, aksine eğlenceli geçiyor" şeklinde konuştu.