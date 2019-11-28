"Geleceğin Radyolojisi Platformu"nda radyolojinin bugünü ve geleceği konuşuldu

Siemens Healthineers ve Bayer tarafından radyoloji alanında hızla gelişen beklentileri, ihtiyaçları ve vizyonları değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Geleceğin Radyoloji Platformu" etkinliğinde radyoloji dünyasından birçok paydaş bir araya geldi.



Siemens Healthineers açıklamasına göre, radyoloji alanındaki beklentileri, ihtiyaçları ve vizyonları doğrudan uzmanlardan dinlemek ve radyoloji dünyasının paydaşlarına ortak bir tartışma platformu sunmak amacıyla ilk kez gerçekleştirilen toplantıya, aralarında rektör, dekan, üniversite ve özel hastane bölüm başkanları ile görüntüleme merkezi sahiplerinin de yer aldığı yaklaşık 70 radyolog katıldı.

Radyolojide mevcut durum ve gelecek senaryolarına ilişkin sunumlara uzmanlar da yorumları, soruları ve cevaplarıyla katkıda bulundu.



Açıklamada, söz konusu etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen Siemens Healthineers Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Enis Sonemel, radyoloji alanında artık bugünün değil, geleceğin konuşulması gerektiğini belirterek, "Şirketler olarak yapmamız gereken sürekli yenilenmek. Yenilenmek için de birbirimizi dinlemeliyiz. Çünkü ancak bir şeyler paylaştıkça yenilenebiliriz. Bu platform da bunun için etkili bir araç olacak." ifadelerini kullandı.



"Siemens Healthineers'ın yıllık Ar-Ge bütçesi 1 milyar 328 milyon avro"



Görüntüleme alanındaki teknolojik yenilikler ve gelişmeler nedeniyle giderek daha fazla sorulan "Yapay zeka radyologların yerini mi alacak?" sorusuna değinen Sonemel, şunları kaydetti



"Hayır, bu teknolojiler radyologların yerini almayacak. Aksine gelişen teknolojilerle birlikte daha fazla ve daha iyi radyologlara ihtiyaç duyulacak. Biz sizlere istenmeyen varyasyonu, sapması olmayan, tam olarak görmek istediğiniz kalitede görüntüyü ve veriyi oluşturan daha iyi sistemler ve yazılımlar sunacağız. Amacımız, bir radyoloğun gerçek değerini ortaya koyacak araçlar üretmek. Bunu yaparak, her geçen gün daha çok veriyi analiz etmek durumunda kalan radyologların işini kolaylaştırıp değerli zamanlarını klinik katma değeri yüksek karar anlarına yoğunlaştırmalarını sağlayacağımızı düşünüyoruz. Siemens ve Bayer olarak şuna yürekten inanıyoruz; radyolojinin geleceği radyologların elinde. Burada bizim işimiz ise size yardımcı olmak. Bu geleceği kurabilmek için Siemens Healthineers, yılda 1 milyar 328 milyon avro ile cirosunun çok ciddi bir oranını Ar-Ge'ye ayırıyor."

Bayer Türkiye Ülke Müdürü Oya Gözeler de "Bu toplantıyı değerli iş ortağımız Siemens Healthineers ile birlikte Türkiye radyoloji dünyasında sizlerle birlikte daha iyi çalışmalara imza atmak amacıyla düzenliyoruz. Bu iş birliğimiz bizim için çok önemli. Radyolojinin dününü, bugününü oluşturan sizlerin geleceği oluşturmada yeri kritik öneme sahip. Bu amaçla bu toplantıyı interaktif bir platform olarak düzenledik." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, sunumlarla beraber gerçekleşen yorum ve soru-cevap bölümlerinde farklı kurum ve uzmanlık alanlarından radyologlar, radyoloji alanındaki en önemli konuları birçok farklı açıdan değerlendirme imkanı buldu. Uzmanlar, aynı zamanda gelecekte biyomarkerlardan nasıl özellikler beklediklerini de doğrudan Bayerli yetkililerle paylaştı.