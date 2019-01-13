Geleceğin Rehberleri Sertifikalarını Aldı

Edirne Belediyesi
tarafından başlatılan "Geleceğin Rehberleri" projesi kapsamında eğitim alan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
, belediye meclis salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Edirne'ye Kent Müzesi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Edirne'nin köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:
"Hiç kimse bir kenti bir kaç günde gezerek kentin geçmişini, kimler tarafından kurulduğunu, geçmişte neler yaşandığını yada bugün ne özelliklerinin bulunduğunu anlama şansına sahip değil. Bunu anlatmanın tek ve kesin yolu kent müzeleridir. Kentin tarihi ne kadar eskiyse müzede o kadar güçlü oluyor. Bunu doğru bir şekilde anlatabilmek gerekiyor. Edirne gibi 8 bin 300 yıllık geçmişe sahip bir şehri kent müzesine sığdırabilmek de mümkün değil. Toplumun ilgisini çekebilecek toplumun bilmesi gereken, öğrenmesi gereken unsurları öne çıkararak bunu kent müzesinde sunmanız gerekiyor.
Bu müzeyi kurarken hedefimiz çocuklarımıza geçmişi doğru ve kalıcı bir şekilde öğretebilmekti. Çünkü çocuklarımız kentimizi geleceğe taşıyacak, geleceği tasarlayacak, Türkiye Cumhuriyeti
'ni ilelebet payidar kılacak. Bu nedenle en büyük yatırımımızı çocuklarımız için yapmaya çalışıyoruz."
Müzelerin önemli yapılar olduğunu aktaran Gürkan, "Özellikle turizmin gelişmesine önem veriyoruz. Çünkü turizm Edirne'nin, çocuklarımızın geleceği. Turizm her sektörü doğrudan etkileyen bir alan o yüzden çok önemli. Bu koltukta gelecekte sizlerden biri oturacak. Ama buraya oturabilmek için çok bilgili olmanız, şehrinizi çok iyi tanımanız, şehrinizde yaşayan insanların özelliklerini, ihtiyaçlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu başarabilecek yetenektesiniz. Müze dışındaki Edirne'yi de tanıyalım artık. Bundan sonraki hedef bu olsun. Bu şehir sizlerle birlikte geleceğe yürüyecek." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından 3 hafta boyunca Edirne Kent Müzesi'nde eğitim alan 62 öğrenciye sertifikaları verildi.