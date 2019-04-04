Son Dakika Haberleri: Geleceğin Rehberlerine Kuto'da Sosyal Medya Sunumu

Geleceğin Rehberlerine Kuto'da Sosyal Medya Sunumu

55 dakika önce

Kuşadası Ticaret Odası'nın Kuşadası'nın tanıtımına yönelik Kuşadası Güvercin isimli sosyal medya hesaplarıyla ilgili, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü 4. Sınıf öğrencilerine Kuşadası Ticaret Odası tarafından sunum yapıldı.

Geleceğin Rehberlerine Kuto'da Sosyal Medya Sunumu, System.String[]
Kuşadası Ticaret Odası'nın Kuşadası'nın tanıtımına yönelik Kuşadası Güvercin isimli sosyal medya hesaplarıyla ilgili, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü 4. Sınıf öğrencilerine Kuşadası Ticaret Odası tarafından sunum yapıldı.

Kuşadası Ticaret Odası Genel Sekreteri Burhan Sezer tarafından yapılan ve Oda hakkında da bilgi verilen sunumda, geleceğin rehberlerine başta takipçi sayısı 1.100.000'i geçen facebook sayfası ve diğer Kuşadası Güvercin sosyal medya hesaplarıyla ilgili; başlangıcı, amacı, yayınlanan video ve görseller, takipçi sayısı, etkileşim ve reklam gösterimleri hakkında istatistikler ve yerli ve yabancı pazarlarda Kuşadası turizmine etkisi hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. ADÜ Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Tanrısevdi'nin de katıldığı ve öğrencilerin ilgiyle izlediği sunum, soru-cevap kısmıyla son buldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:44 Kaynak: İHA

Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası, Ekonomi
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