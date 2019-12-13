Geleceğin reklam modeli: Youtube - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geleceğin reklam modeli: Youtube - Son Dakika

Geleceğin reklam modeli: Youtube

6 saat önce

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, "YouTube hayatımıza farklı kavramlar dahil ederek ve sürekli gelişerek bir video içerik platformu olmanın yanı sıra sosyal bir platform olarakta büyümeye devam ediyor.

Geleceğin reklam modeli: Youtube, System.String[]

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, "YouTube hayatımıza farklı kavramlar dahil ederek ve sürekli gelişerek bir video içerik platformu olmanın yanı sıra sosyal bir platform olarakta büyümeye devam ediyor. Bu büyüme ile birlikte YouTube'da içerik üreticileride, reklam verenlerde hızla artıyor" dedi.


"Doğru Hedef Kitle ve Doğru İçerik Stratejisi ile Fenomen Olmak An Meselesi!"


Bugün toplumda kabul görmüş ünlü kişilere ek olarak bilgisayar oyunlarını çok iyi oynayan bir genç, harika yemek tarifleri hazırlayan bir ev hanımı veya gezdiği yerlerin video ve fotoğraflarını paylaşan bir gezgin internetteki sosyal medya hesapları sayesinde çok hızlı bir şekilde milyonlarca takipçiye ulaşıp, dünyaca ünlü bir internet ünlüsü haline gelebildiğini anlatan Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, "YouTube'un dijital dünya üzerindeki artan etkisi ve içerik üreticilerinin fazlalığı ile "Geleceğin Reklam Modeli" olarak adlandırılan video reklamcılığı markaların en çok tercih ettiği reklam modelleri arasına girmeyi başardı. Ayrıca video içerisinde karşımıza çıkan in-stream reklamların dijital mecrada yer alan diğer reklam modellerine nazaran artan tıklanma oranı bunu kanıtlar nitelikte diyebiliriz. Bir kurum, kuruluş veya marka olarak ürünlerimizi, hizmetlerimizi veya servislerimizi tanıtmak istediğimiz YouTube'da video reklamcılığı dışında kullanacağımız bir diğer reklam modeli ise Influencer Marketing. Influencer Marketing modelinin tercih edilme sebeplerinin başında reklam bütçeleri yer almaktadır. Yeni nesil reklamcılık modelinin her mecrasında reklam maliyetleri konvansiyonel reklam maliyetlerine nazaran daha düşüktür. Influencer çalışmalarının tercih edilmesinin bir diğer sebebi ise; markaların reklamını yapacağı ürününü doğru influencer seçilmesi halinde doğrudan hedef kitleye tanıtıyor olması gelmektedir" dedi.


"En Az Televizyon Kadar Önemli Bir Mecra ve Profesyonellik Gerektiriyor"


Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, daha sonra şunları söyledi; "Bizler YouTube ile birlikte büyüyen bu arz ve talep döngüsünde Arslantaş Creative olarak gerçekleştirdiğimiz bütün projelerde bir tek kurala bağlı kaldık. "Televizyon konvansiyonel reklamcılık için ne ise YouTube'da dijital reklamcılık için odur!" Bu sebeple bir tavsiyede bulunmamız gerekirse eğer "Hangi amaçla bu mecrayı kullanacak olursak olalım ister kanal açalım ister reklam kampanyası oluşturalım profesyonel davranmalıyız. Çünkü geleceğin güçlü markaları ve ünlüleri bu mecradan yükselecek veya düşecek." - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! İşte sizi bekleyen tehlikeler
Ahmet Davutoğlu'nun partisinden diğer partilere emojili mesaj İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması!

Son Dakika Haberleri
19:10 NATO'nun 70. yıl kutlamalarında Stoltenberg çalışanlara yemek servis etti - Son Dakika
19:10 Gençlerle huzurevi sakinleri "Mektubunuz var" projesinde buluştu - Son Dakika
19:09 HDP mitingine saldırı davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
19:08 Tepki gören görüntülerin çekildiği bakım evi hakkında soruşturma - Son Dakika
19:06 Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:14:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Geleceğin reklam modeli: Youtube - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]