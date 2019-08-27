Son Dakika Haberleri: "Geleceğin rektör adayından hayırlı olsun ziyareti"
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"Geleceğin rektör adayından hayırlı olsun ziyareti"

17 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Temsilcisi İzzet Akbulut, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.Dr. Kazım Uysal'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Kütahya'nın Altıntaş Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Temsilcisi İzzet Akbulut, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.Dr. Kazım Uysal'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Ziyarette İzzet Akbulut'un oğlu 6 yaşındaki Ramazan Akbulut'un rektör koltuğuna oturması ve masa üzerindeki evrakları incelemesi ilgiyle takip edildi. Altıntaş halkı tarafından yakından tanınan ve "Küçük çavuş" lakabıyla çağrılan Ramazan Akbulut'un bu hareketi (DPÜ) Rektörü Prof.Dr. Kazım Uysal'ı çok sevindirdi.


Rektör Uysal, yaptığı açıklamada, "Minik Ramazan, yaşından çok ileri bir zekaya sahip. Şahsıma sorduğu sorular oldukça şaşırtıcı ve bir o kadar sevindirici. Geleceğin rektör adayı olarak sizi ziyarete geldim demesi hepimizi gururlandırdı. İnşallah iyi bir eğitim hayatı sonrası bu makamlara onlarda gelecektir" diye konuştu. (YD-EFE) - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:46 Kaynak: İHA
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