Geleceğin ressamları Esenyurt'ta yetişiyor - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi'nin açtığı Resim Kursu'nda eğitim alan çocuk, genç, yetişkin her yaştan kursiyer, ortaya çıkardıkları eserlerle, profesyonel ressamlara adeta taş çıkartıyor.



Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün Kültür Akademisi kapsamında açtığı Resim Kursu'nda, ilçedeki vatandaşlara ücretsiz eğitim veriliyor. Yaşamlarına sanatı dahil eden çocuk, genç-yetişkin her yaştan kursiyer, aldıkları eğitim sayesinde profesyonel ressamlara adeta taş çıkarıyor. Ortak noktaları içlerinde kalan resim sevgisini yıllar sonra tuvalle buluşturmak olan yetişkinler kimi ev hanımı kimi emekli bireylerden oluşurken, ortaya çıkarılan eserler görsel şölene neden oluyor.



Resim kursunda, haftada 3 gün 4 saat eğitim alan kursiyerler, sanatla iç içe bir ortamda karakalem çalışmasının ardından temel resim teknikleri ve uygulama çalışmaları yapıyor. Aldıkları eğitim çerçevesinde yaptıkları resimlerle kendilerine hayranlık uyandıran kursiyerlere, görmek ve bakmak arasındaki ayrım, gördüğünü doğru olarak algılamak, renklendirme ve soyutlama uygulamaları farklı tekniklerle öğretiliyor.



"Sanat insanın ruhunu okşayan bir merhemdir"



Sanatın toplum için büyük önem arz ettiğini söyleyen Ressam Adalet Kara, "Biz istiyoruz ki kendi resimlerimizle o topluma bir şey kazandıralım. Sanatçı insan, sanatını benimseyip mükemmel bir aşamaya getirdikten sonra insanlarla paylaşmalı. Bu da eğitimle başlıyor. Bu sanat eğitimi de kara kalemle başlar, önce perspektifi öğreniyoruz. Sonra o kompozisyon yani bir tuvalde resmi oturtmayı öğreniyoruz. Bugün dünyamızın sanata çok ihtiyacı var. Bunun için sanat her zaman insanların ruhunu okşayan bir merhemdir, ilaçtır. Bu yüzden sanata merakı olan tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL