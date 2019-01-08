Geleceğin Ressamlarını Keşfetmek İçin Proje Başlatıldı

Edirne'nin Meriç ilçesinde geleceğin ressamlarını keşfetmek ve yetenekli öğrencilerin geliştirilmesi amacıyla "Meriç Yeteneklerini Arıyor" projesini başlatıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde geleceğin ressamlarını keşfetmek ve yetenekli öğrencilerin geliştirilmesi amacıyla "Meriç Yeteneklerini Arıyor" projesini başlatıldı.



Meriç Kaymakamlığı himayesinde Meriç Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yeteneklerine göre gruplandırılan öğrenciler teorik pratik resim kursu alıyor.



Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için önemli bir proje başlatıldığını belirtti.





Öğrencilerin farkında varamadıkları yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Güngör, "Bu şekilde ortaya konacak olan yüksek kalitede, güçlü bir eğitimin ardından belli alanlarda yetenekli olan öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerle bu yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Böylece çocuklarımız hem okul derslerinden geri kalmayacak hem de boş zamanlarında yeteneklerini geliştirme imkanı bularak bir yandan kendini bu alanda en iyi şekilde geliştirirken diğer yandan da ülkesine en iyi şekilde katkı sağlayacaktır. Bu proje ile Amacımız kendine güvenen, öz güveni yüksek, başarılı, yetenekli, ahlaklı ve ülkemize büyük fayda sağlayacak nesiller yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.



Kaymakamlık olarak öğrencilerin resim alanında gelişmesine önem verdiklerini vurgulayan Güngör, sözlerini şöyle tamamladı:





"Ülkemiz genç ve dinamik nüfusu ile büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi yüksek dinamizmimizin kaynağı olan gençlerimizin kendilerini her alanda geliştirmelerine bağlıdır. Doğru bir eğitim yaklaşımı ile gençlerimizin en güzel şekilde eğitim almalarının yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunan donanımlı bireyler haline gelmeleri sağlanmalıdır. Yetenekli öğrencilerimizin okuldaki derslerini aksatmadan okul başarılarının sağlaması bununla birlikte yetenekli olduğu alanı ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayacak bir ortam oluşturduk. Resim alanında yeteneği olan öğrencilerimiz yetenek kursunda eğitim alarak daha ileri noktalara gelecek ve ileride bu alanda gelişmesine katkı sağlayacak. Geleceğin ressamlarının bu projeyle yetişmesini amaçlıyoruz."

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