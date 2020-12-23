Geleceğin sağlık çalışanları, eğitimlerine ara vermeden devam ediyor - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının kovid-19 salgını ile mücadelesi sürerken, geleceğin sağlık çalışanları da eğitimlerine devam ediyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde özellikle Ağız ve Diş Sağlığı, İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Ameliyathane, Odyometri, Diyaliz gibi uygulamanın zorunlu olduğu programların derslerine yüz yüze katılıyor. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Uygulamalı derslere katılım zorunlu değil. Ancak öğrencilerimiz, yarının sağlık profesyoneli olma yolunda ilerlerken uygulamalı derslere tam kadro katılım gösteriyorlar" dedi.

Sağlık çalışanlarının kovid-19 salgını ile mücadelesi sürerken, geleceğin sağlık çalışanları da eğitimlerine devam ediyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde özellikle Ağız ve Diş Sağlığı, İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Ameliyathane, Odyometri, Diyaliz gibi uygulamanın zorunlu olduğu programlarda öğrenciler, derslerine yüz yüze katılıyor.

"ÖĞRENCİLER MESLEKİ SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET EDİYOR"

Uygulamalı derslere katılımın zorunlu olmadığı halde öğrencilerin eğitime katıldıklarını belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Uygulamalı derslere katılım zorunlu değil. Ancak öğrencilerimiz, yarının sağlık personeli olma yolunda ilerlerken uygulamalı derslere tam kadro katılım gösteriyorlar. Öğretim kadrosu Kovid-19 pandemi ortamında tedbirlerini almış olarak görevlerinin başındalar. Teorik dersler çevrim içi yapılsa da uygulamalı dersler yüz yüze yapılmaya devam etmektedir. Bu uygulamaların çoğu, sağlık hizmetlerine yönelik uygulamalar. Buradaki amacımız, öğrencilerimize daha fazla uygulama yapma imkanı sunmak. Açıkçası öğrencilerimizin bu kadar katılım sağlayacağını düşünmüyorduk. Geleceğin sağlıkçısı olma yolunda ilerleyen öğrencilerimizin mesleki sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini görünce çok gururlandık" dedi.

Öğrencilerin, pandemi döneminde gece gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini dile getiren Prof. Dr. Dodurka, "Sağlık alanındaki dersler uygulama olmadan öğrenilmez. Uygulama ile teorik bilgilerini pekiştirirler. Sağlık hizmetlerine yönelik derslerin tam anlamıyla öğrenilerek davranış değişikliği sağlanabilmesi için teorik ve uygulamanın bir arada eş zamanlı olarak yapılması önemli. Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olacak tüm öğrencilerimizin şimdiden kendi alanlarında hazır birer profesyonel olduklarını gönül rahatlığı ile söyleyebilirim" diyerek öğrencilere teşekkür etti.

"GERÇEĞE EN YAKIN YAKLAŞIMLARIN SERGİLENMESİNİ SAĞLIYORUZ"

Üniversitenin uygulamalı dersler programları ile ilgili bilgi veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ayşe Tanşu, "Üniversitemiz eş zamanlı uzaktan öğretim yöntemlerini kullanarak teorik derslerin başarılı bir şekilde sürdürülmesini sağlıyor. Pandemi sürecinin zorlu koşullarında eğitim ve öğretimin, uzaktan ve çevrimiçi olarak yürütülmesi ve kesintisiz devam etmesinin öneminin farkındalığı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak yolumuza devam ediyoruz. Tüm koşullara rağmen hayat boyu gelişim felsefesi doğrultusunda özellikle uygulamalı derslerin nitelikli bir şekilde sürdürülmesi konusunda öğrencilerimiz ile pandemi kuralları çerçevesinde uygulama takvimi oluşturarak, sınıfların kapasiteleri doğrultusunda 10-15 kişilik gruplar oluşturularak yüz yüze derslerimizi planladık. Bu bağlamda, teorik bilgi ile uygulamanın bütünleşmesi ile gerçeğe en yakın yaklaşımların sergilenmesini sağlıyoruz. Mezuniyet sonrası nitelikli meslek üyeleri yetiştirmeyi hedeflediğimiz bu yolda öğrencilerimizin profesyonel yeterlilik, güçlü iletişim, karar verme ve ekip üyesi olarak çalışabilme becerilerinin geliştiğini görmek bizi gururlandırıyor" dedi.

Üniversitede eğitim gören Gülnihal Kuleli, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile sağlık çalışanlarının önemi bir kez daha anlaşıldı. Pandemi nedeniyle eğitimlerimiz online üzerinden devam etse de uygulamalı derslere yüz yüze katılım göstermenin önemini çok iyi biliyoruz. Teoride öğrendiklerimizi uygulama olarak sahada profesyonellerden öğrenmemiz ve ambulansı daha yakından tanıyıp görmemize yardımcı oluyor. Kısa sürede birçok müdahaleyi öğrendik. Üniversitemizden, mesleğimizin niteliklerini kapsayan, uzmanlık alanımızda bilgi ve beceriyle donatılmış sağlık profesyoneli olarak mezun olacağız" diye konuştu.

Ceyda Ergin ise, "Üniversitemizde, teorik derslerin yanı sıra uygulamaya da büyük önem verilmektedir. Okulumuzun bu konudaki hassasiyetini pandemi döneminde bir kez daha gördük. Hocalarımız tarafından tüm tedbirler alınarak, bizlere en sağlıklı koşullarda eğitimlerimiz veriliyor. Her ne kadar uygulamalı derslere katılım mecburi olmasa da bizler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri olarak derslerimize katılıyoruz. Uygulamalı dersler sayesinde birçok cihazı tanıdık, cihazları kullanabilme becerisine sahip olduk. Bunlar bizler için çok değerli bilgiler."

Bir diğer eğitim gören Berkan Gürkan'da diğer arkadaşları gibi uygulamalı derslere katılımın faydalarından şu sözlerle bahsetti: 'Geleceğin sağlık profesyonelleri olarak bizler için en önemli bilgi bir vaka karşısında ne yapmamız gerektiğidir. Vaka karşısında ne yapılması gerektiği bilindiği takdirde hızlıca müdahale edebilir, böylece hastayı en kısa sürede sağlığına kavuşturabiliriz. Uygulamalı derslere katılarak hem bu yararları bilgileri öğrendik hem de ilaçları daha yakından tanıma fırsatı yakaladık" dedi.