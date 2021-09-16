Geleceğin sağlıkçıları, simülasyon eğitimiyle mesleklerine daha deneyimli başlayacak - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sağlık Yüksekokulu öğrencileri, üniversitedeki "Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı" ile mesleğe, hastane deneyimi kazanmış şekilde başlayacak.

Üniversitenin, Serhat Kalkınma Ajansı ortaklığıyla yürüttüğü proje kapsamında 1 milyon lira maliyetle kurulan laboratuvar sayesinde öğrencilerin mezun olmadan hastane ve yoğun bakım eğitimi deneyimi yaşaması amaçlanıyor.

Yoğun bakım ünitelerinde hasta üzerinde uygulanan tüm tedavi yöntemlerinin simülasyonla öğretileceği laboratuvarda, öğrencilerin muhtemel senaryolara karşı hazırlıklı olması ve klinik becerilerini geliştirmesi sağlanacak.

Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Esra Şentürk, AA muhabirine, hemşirelik ve sağlık bölümü öğrencilerinin mesleklerini birebir bu laboratuvarda yaşayarak öğreneceğini söyledi.

Hastaya uygulanacak tüm yöntemlerini öğrenecekler

Laboratuvarın yüksek teknoloji imkanlarına sahip olduğunu ve birçok olayı bünyesinde bulundurduğunu ifade eden Şentürk şöyle konuştu:

"Laboratuvarda bulunan ekipmanlar sayesinde öğrenciler hastanede karşılaşacakları sorunlar öncesindeki uygulamaları burada yapıp aynı zamanda klinik sürecinde de yaşadığı olayları pekiştirecek. Laboratuvarda bulunan 'Suzi' isimli maket, bir insanın klinikte verdiği tüm tepkileri verebiliyor. Maket; damar yolu açma, kalp masajı ve bağırsak fonksiyonlarına sahip. Hastaya yapılacak tüm uygulamaları Suzi üzerinde de yapmak mümkün."

Şentürk, hastanın sağlık durumunun kötüye gitmesi ya da iyileşme sürecinin uzaması gibi konuların makette de gerçekleştiğini belirterek öğrencilerin mesleğe başlamadan deneyim kazandığını dile getirdi.

Makette, ilaç alerjisi karşısında hangi komplikasyon gelişmişse öğrencinin o yönde müdahalede bulunacağını aktaran Şentürk, "Uyguladığımız tedavide iyileşme seviyesini öğrencilerimiz takip edebilecek. Öğrenci uygulama esnasında hastanın kalp atışı düşmüşse, alarm ile uyarılacak ve öğrenci hastaya nasıl müdahale etmesi gerektiğini görecek." diye konuştu.

Şentürk, maketin baş dönmesi gibi bir rahatsızlığı ifade edebildiğini, hırıltı, solunum yetmezliği ve bağırsak fonksiyonlarındaki rahatsızlıklarının da birtakım seslerle öğrenciler tarafından tespit edilebileceğini sözlerine ekledi.