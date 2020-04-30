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“Geleceğin Sağlıklı Şehirleri” kavramı yeniden kurgulanacak
15 dakika önce
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünya genelinde salgın sonrası artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı belirterek, "Biz de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak stratejilerimizi gözden geçirip faaliyetlerimizi yeniden şekillendireceğiz" dedi.
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünya genelinde salgın sonrası artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı belirterek, "Biz de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak stratejilerimizi gözden geçirip faaliyetlerimizi yeniden şekillendireceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 03:55
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