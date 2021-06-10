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Geleceğin şampiyon adayları pistlerin tozunu atıyorlar - Son Dakika

Geleceğin şampiyon adayları pistlerin tozunu atıyorlar

10.06.2021 15:29
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Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Beykonak Mahallesinde bulunan ve Avrupa standartlarının üstünde olan pistte geleceğin şampiyonlarının yetiştirilmesi için eğitim çalışmaları yapılıyor.

Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Beykonak Mahallesinde bulunan ve Avrupa standartlarının üstünde olan pistte geleceğin şampiyonlarının yetiştirilmesi için eğitim çalışmaları yapılıyor.

Yaşları 4 ile 5 arasında olan yetenekli çocuklar eğitilerek yarışmalara hazırlanıyor. Aileleri veya eğitmenleri tarafından çocuklar eğitim pistine geçip motor üstüne çıkmadan önce dizlikleri, dirseklikleri ve kaskları takılıyor. Daha sonra başlama noktasında motorlar hazırlanıyor. Motorlara binen çocuklara tıpkı profesyonel yarışmalarda olduğu gibi start işareti veriliyor. Önce düz alanda motor kullanılması öğretiliyor. Ardından engel geçmeler öğretiliyor. Önce şarjlı bisikletlerle eğitime başlayan çocuklar eğitim seviyesine, yaşlarına göre yakıtlı ve yüksek güçlü motor kullanımına geçiyorlar.

"Geleceğin yarışmacılarını yetiştiriyoruz"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, geleceğin şampiyonlarına yetiştirdiklerini belirterek, "Burada geleceğin yarışçılarını yetiştiriyoruz. Şu andaki içinde bulunduğumuz konum Türkiye'deki bir numaralı doğal motokros yarış pisti. Motokrosta şampiyon olabilecek şekilde çocuklarımızı yetiştiriyoruz" dedi.

"Dünya şampiyonları 10 - 11 yaşında bizim pistlerimizde eğitim gördü"

Kumluca Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Bülent Dönmez ise "Geçen sene pandemiden dolayı hiçbir yarışmamız yapılmadı. Bu yıl ilk yarış Edirne'de yapılacak. 5. Ayak Türkiye Şampiyonası kapanış sezonu burada olacak. Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncügil 10 – 11 yaşlarında bizim bu pistlerimizde yarışan çocuklarımızdı. Şimdi de bizim burada çok yetenekli çocuklarımız var" şeklinde konuştu. Doğal rampa olarak Türkiye'nin en iyi parkurunun bulundukları yer olduğunu söyleyen Dönmez, parkurun yapılış şekli ve ölçülerinin Avrupa standartlarına uygun olduğunu kaydetti. Dönmez, "Türkiye Şampiyonasının 5'inci ayağı burada olacak. 4-5 yaşlarında yeni çocuklarımız var . Haftada bir gün onalar eğitim veriyoruz. Motokros'ta Türkiye şampiyonu Mustafa Çetin bizim yarışmacımız. Türkiye'nin en hızlı yarışmacısı. Hem de genel klasman birincisi" dedi.

"Yurt dışındaki motokroscular 4-5 yaşında eğitime başlıyor"

Pistte eğitim gören çocuklardan 4 yaşındaki Berkan'ın Babası Serkan Karaöz; "Kendim de 10 yıldır aktif motor kullanıyorum. Oğlum Berkan Karaöz (4), arkadaşımın oğlu Mustafa (5) yaşında. Babası Serdar'da motorcuydu o rahmetli oldu. Şimdi yerine Mustafa kaldı. İkisine de eğitim veriyoruz. Yurt dışında 4-5 yaşında başlıyor eğitimler. Bizlerde elimizden geldiğince eğitim vermeye çalışıyoruz burada. Hedefimiz onları Türkiye ve inşallah Allah izin verirse Dünya şampiyonları yapmak. Dizlikleri, dirsekleri ve kaskları olduğu sürece bu sporun hiçbir tehlikesi yok. Sokakta sürmektense tüm gençlerimizi buraya motor sürmeye bekliyoruz. Burada motorlarımız mevcuttur" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Şampiyon, Antalya, Türkiye, Kumluca, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Geleceğin şampiyon adayları pistlerin tozunu atıyorlar - Son Dakika Spor


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