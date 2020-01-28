Geleceğin şampiyon kayakçıları eğitimlerini almaya başladı - Son Dakika
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Geleceğin şampiyon kayakçıları eğitimlerini almaya başladı

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin açtığı Kış Sporları Okulu'nda, öğrencilere ücretsiz kayak eğitimi verilmeye başlandı.

Geleceğin şampiyon kayakçıları eğitimlerini almaya başladı, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin açtığı Kış Sporları Okulu'nda, öğrencilere ücretsiz kayak eğitimi verilmeye başlandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken'de bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen kursta minik öğrenciler, ilk kez kayakla tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Son 5 yılda 40 bin öğrenciye kayak eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi, başarılı öğrencileri de kulüplerin altyapısına kazandırdı.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kursun açılışında yaptığı konuşmada, Erzurum'un turizm kenti olması dolayısıyla kış sporlarına önem verdiklerini aktardı.

Kış sporlarında başarıyı yakalamak için sporcu yetiştirmenin şart olduğunu belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"Kursa katılan çocuklarımızın kayak kıyafetleri ve takımları, ilaveten beslenme de dahil olmak üzere yavrularımızın tüm ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık. Uzman öğreticiler nezaretinde kayak eğitimi alan öğrencilerimize bu sezon 5 bin öğrencimizi daha ekledik. Tabii Kış Sporları Okulu'nda etkinlikler bunlarla da sınırlı kalmadı. Eğitimler kapsamında kayağa ilgi duyan ve kış sporlarında yetenekli olan öğrencilerimizi başarılı birer sporcu haline getirmek için çalışıyoruz. Böylece Erzurum'u bir yandan kış turizmiyle dünya vitrinine taşırken, diğer yandan da kış sporlarıyla da geleceğin şampiyonlarını yetiştirmiş oluyoruz."

Açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş de programın ardından kayak merkezindeki taraftarlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Palandöken'de tatil yapan Trabzonsporlu bir kadın taraftar da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olmaları nedeniyle Üneş'e bordo-mavili kaşkol hediye etti.

Palandöken, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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