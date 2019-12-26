Geleceğin şampiyon kayakçıları Palandöken'de yetişiyor

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde gelecekte milli formayla uluslararası müsabakalarda şampiyonluk hedefiyle ter dökecek kayakçılar yetiştiriliyor.

En fazla kar yağışı alan illerin başında gelen Erzurum'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kayak öğretilmesi için çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde belirlenen 8 pilot okulun faydalandığı proje kapsamında, profesyonel antrenörler eşliğinde öğrencilere haftanın belirli günlerinde dünyaca ünlü Palandöken'deki pistlerde kayak eğitimi veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin "100 Günlük Eylem Planı" kapsamında öğrencilerin küçük yaşlarda eğitilerek geleceğin şampiyon kayakçıları olması hedefiyle yürütülen projeden, kış sezonu boyunca yaklaşık 15 bin öğrencinin faydalanması amaçlanıyor.

Umut vadeden öğrenciler, üst kategoriye yükselecek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışlarının ardından Palandöken'deki pistlerde öğrencilerin kayakla buluşturulduğunu söyledi.

Kayağa katkı sunmak için projelerle girişimlerde bulunduklarını kaydeden Taşkesenligil, "Proje için 10 antrenör görevlendirildi. Projemizin hedefi, sezon sonuna kadar 15 bin çocuğa kayak öğretmek. Profesyonel anlamda kayakta umut vadeden gençlerimizi üst kategoriye çıkarıp bu çocukların daha sağlıklı ve geleceğin sporcuları olmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Taşkesenligil, Erzurum'un kış sporları merkezi haline geldiğini belirterek, kentin kış sporlarındaki başarısının yükseltilmesi için yoğun çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Erzurum'un uluslararası organizasyonlardaki başarılı ev sahipliği ve tesisleşmelerdeki atılımlarıyla Türkiye'nin adını dünyaya duyurduğunu aktaran Taşkesenligil, "Gelecekte olimpiyatlara damga vuracak sporcuların Erzurum'dan çıkması için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yoğun bir eğitim programından geçiyorlar

Kayak antrenörü Ahmet Aktaş, Palandöken'de gün içerisinde yaklaşık 200 çocuğa kayak eğitimi verdiklerini anlattı.

Günde 3 okulun öğrencilerine eğitim verildiğine işaret eden Aktaş, şunları söyledi:

"Haftanın 5 günü eğitimlerle doluyoruz. Hafta sonu akşamları da öğrencilerimizden yetişen yarışçıları müsabakalara hazırlıyoruz. Eylül ayında okul müdürlerine başvuru yapıyoruz. Yönetici ve öğretmenler, velileri bilgilendiriyor. İlgi gösteren öğrencileri alıp kayak sporunda yetiştiriyoruz. Öğrencilere aşamalı olarak kayağı öğretiyoruz."

Velilerden Mine Dağlargürler ise kayak eğitimi alan çocuğunun uluslararası müsabakalarda yarışmasını istediğini belirterek, ailelerin spor kariyerleri boyunca çocuklarının arkasında durmasını istedi.

Dağlargürler, eğitimlerde çocuklara maddi durumlarına bakılmaksızın kayak eğitimi verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kayak eğitimi alan öğrencilerden Fazilet Uçar, eğitimlerle gelecekte iyi bir kayakçı olacağına inandığını söyledi.