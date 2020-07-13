Geleceğin şampiyon tayları görücüye çıkıyor - Son Dakika

Geleceğin şampiyon tayları görücüye çıkıyor

At yarışı dünyasına birçok şampiyon at yetiştiren Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen 71 Arap tayı görücüye çıkıyor.

At yarışı dünyasına birçok şampiyon at yetiştiren Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen 71 Arap tayı görücüye çıkıyor.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek


Osmanlı döneminde 'Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun' adı ile kurularak, ordunun binek at, keçe ve yapağı gibi hayvansal ürün ihtiyaçlarını karşılayan Malatya Sultansuyu Harasında yetişen safkan Arap tayları, yarış pistlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Türkiye'de yarış atı yetiştiriciliği yapan 3 işletmeden biri olan Sultansuyu Harasında özenle yetişen safkan Arap tayları 28 Temmuz'da Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde düzenlenecek açık arttırma ile görücüye çıkacak. Yarış severlerin büyük ilgi gösterdiği satışlarda 71 tay alıcı bulacak.


İşletmenin Veteriner Hekimi İsmail Çağrı Yılmaz, 1,5 yıldır damızlık aygır ve kısrak tay üretimi faaliyetinde görevli olduğunu belirerek, işletme hakkında genel bilgi verdi. Yılmaz, 1865 yılında hizmet Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun adı ile kurulan işletmenin 1928 yılında Hara adını aldığı ve 1984 yılından itibaren de TİGEM'e bağlı faaliyetini sürdürdüğünü dile getirdi. 155 yıllık geçmişi ile çeşitli faaliyet alanlarının olduğu Sultansuyu Harasında safkan Arap atı yetiştiriciliğinin bu faaliyet alanlarının başında geldiğini ifade eden Yılmaz, "İşletmemizde 11 baş damızlık aygır, 110 baş damızlık kısrak toplamda 450 adeti geçen safkan Arap atı popülasyonuna sahibiz. Burada dünyaya gelen taylar her sene yılda 2 defa satışa sunulmaktadır. Bu yıl da 28 Temmuz'da Bursa Karacabey'de ve Kasım ayında ise İstanbul Veliefendi'de olmak üzere satışa gerçekleşecek" dedi.


Bursa Karacabey'de 2 jenerasyon olarak yarış severlerin beğenisine sunulacak 71 tay hakkında bilgi veren Yılmaz, "15 adet 1 yaşında dişi tay, 14 adet bir yaşında erkek tay, 23 adet 2 yaşında dişi ve 19 adet 2 yaşında erkek tay satışa çıkacak. Bu taylarda 10 tanesi ise işletmemizin favori aygırlarından olan Özgünhan'a ait" şeklinde konuştu. Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi birçok şampiyon atın da yarış pistlerinde başarılara imza attığını ifade eden Yılmaz, "Örneğin Taygut, Selkut, Ateşbibi, Saraybosna, Egeberk, Bildenhan, Gözyaşıgecesi, Altıncıhis, Turabi, Atasoy, Ergüçlü gibi hali hazırda koşan ve adını daha sayamadığımız birçok tayımız burada yetişti" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğin şampiyon tayları görücüye çıkıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:53 Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
18:53
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 20:31:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Geleceğin şampiyon tayları görücüye çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]