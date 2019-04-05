Son Dakika Haberleri: Geleceğin Şampiyonları Afyon'da Seçilecek

Geleceğin Şampiyonları Afyon'da Seçilecek

46 dakika önce

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan Afyon Motor Sporları Merkezi'nde geleceğin yarışçılarının yetişeceği CF Moto 250 Kupası seçmeleri yapılacak.

Geleceğin Şampiyonları Afyon'da Seçilecek, System.String[]
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan Afyon Motor Sporları Merkezi'nde geleceğin yarışçılarının yetişeceği CF Moto 250 Kupası seçmeleri yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve sponsor firma işbirliği ile ilk kez gerçekleştirilecek CF Moto 250 Kupası için Türkiye genelinden genç yetenekler yarın ve Pazar günü Afyonkarahisar'a gelecek.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla Motosiklet Federasyonu ve ilgili firma tarafından yapılacak 'CF Moto 250 Kupası için Türkiye genelinden genç yetenekler Afyonkarahisar'a gelecek. 6- 7 Nisan tarihlerinde yapılacak seçmelere 100'e yakın yaşları 13 ila 18 arasındaki gençler katılacak.

Dünyada kendi kategorisinde lider olan CF Moto sponsorluğunda ülkemizdeki yetenekli gençler 'CF Moto 250 Kupası' ile hayallerine kavuşacak. Geleceğin yarışçılarının hazırlanacağı kupada, hedeflerini gerçekleştirmek isteyen 13-18 yaş aralığındaki tüm gençlere doğru motosiklet kullanma ve yarış eğitimleri verilecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak yapılacak kayıtların ardından seçmeler, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 06-07 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Seçmelere katılacak adaylara ekipman desteği de sağlanacak. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:02 Kaynak: İHA

Türkiye, Motosiklet, Afyon, Spor
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