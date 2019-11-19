Geleceğin şampiyonları bu salonda yetişiyor

BURSA - Türkiye'de bir belediyenin hayata geçirdiği ilk olimpik cimnastik salonu olan Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu'nda geleceğin sporcuları yetişiyor. Çok sayıda şampiyonun da çalışmalarını yürüttüğü salonda eğitim alanların sayısı bine ulaştı.

Nilüfer Belediyesi'nin Türkiye'de örnek gösterilen bir projeyi hayata geçirerek hizmete soktuğu Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu, yüzlerce öğrencinin eğitim aldığı bir okul haline geldi.

Yaklaşık 3 yıldır hizmet veren cimnastik salonunda, temel cimnastik eğitim çalışmalarının yanı sıra, profesyonel anlamda cimnastik yapan çocuklara da eğitim veriliyor.

Türkiye'de bir yerel yönetimin yaptığı alanında ilk salon olma özelliği taşıyan Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu, toplam 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Salonda, uluslararası yarışma ve etkinliklere ev sahipliği yapacak nitelikte olan bin 100 metrekare ana salon, fitness salonu, iki adet aerobik salonu, judo, eskrim, güreş, karate salonları, oyuncu, hakem ve antrenör soyunma odalarının yanı sıra fuaye alanı ve toplantı odaları yer alıyor. 320 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan salonda, geleceğin sporcuları yetişiyor.

2 yaş grubundan itibaren başlayan eğitimlere ilgi büyük. Halen 1000 çocuğun eğitim aldığı Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu'ndan yararlanmak isteyenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor.

Cimnastik salonunda görev yapan başantrenör Tuncay Dalgıç, cimnastiğin bütün sporların temelini oluşturduğu gerçeğiyle yola çıkarak, yeteneği olsun olmasın bütün çocukları eğitime aldıklarını belirtti. Dalgıç, " Öyle yoğun ilgi var ki hepsinin talebini karşılamakta güçlük çekiyoruz. Ancak biz mümkün olduğunca her isteyenin bu imkandan yararlanması için şartları zorluyoruz. Herkes cimnastikçi olacak diye bir şey yok. Her çocuk, yetenekli olsun olmasın, fiziksel gelişimine katkı sağlamak ve iyi bir spor altyapısına sahip olması adına en az iki yıl temel cimnastik eğitimi almalı. Amacımız her çocuğu, bireysel değerlendirerek, bireysel kapasitelerinin için doldurabilmek" dedi.

Ödüllü çocuklar da bu salonda eğitim alıyor

Başantrenör Tuncay Dalgıç, Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu'nda çalışmalarını sürdüren çocuklardan yaklaşık 90 kişiyi il bazında müsabakalara hazırladıklarını belirtti. Dalgıç, "Bunun dışında Nilüfer Belediyespor bünyesinde bu salonda çalışmalarını sürdüren 20 profesyonel artistik cimnastik sporcumuz var. Ekim ayında erkek takımımız Türkiye ikincisi, kız takımımız da Türkiye üçüncüsü oldu. Kızlarda bireyselde Ayşe Naz Topoğraf isimli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu. Bu salonun açılmasıyla birlikte Türkiye derecelerinde inanılmaz bir artış var. Biz en temel eğitimden profesyonel aşamaya kadar her aşamada burada 15 kişilik antrenör kadromuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlikte güzel işler yapıyoruz, çocuklara güzel hizmetler veriyoruz" diye konuştu.

Çocuklar da aileler de memnun

Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu'nda eğitim alan çocuklar da, aileleri de oldukça memnun. Jimnastik yapmaktan büyük zevk aldıklarını söyleyen çocuklar, eğitimlerde iyi vakit geçirdiklerini belirtirken, aileler de büyük ihtiyaç duyulan salonun Nilüfer'de hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirttiler. Çocuklarının temel cimnastik eğitimi almasının her anlamda büyük katkı sağladığını belirten veliler, "Fiziksel gelişimlerine katkının yanı sıra burada iyi zaman geçiriyorlar, sosyalleşiyorlar ve spor anlamında yeteneklerinin keşif sağlanıyor. Nilüfer Belediyesi'ne kentimize böyle bir salon kazandırdığı için teşekkür ediyoruz" dediler.

Geçmişten bugüne Nilüfer Belediyesi'nin en büyük yatırımını insana yaptığını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bundan sonra da çocukları geleceğe hazırlamak için ihtiyaç duyulan alanlardaki yatırımlara ağırlık verileceğini söyledi. Spor alanında yapılan yatırımlar hakkında Nilüfer halkından her zaman çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Başkan Erdem, "Sağlıklı, bilinçli ve mutlu bireyler yetiştirmek istiyorsak çocuklarımızı bilimle sanatla ama en çok da sporla içiçe büyüteceğiz. Bunun için çocukları spora teşvik edecek ve bu alandaki yatırımlarımızı da sürdüreceğiz" dedi.