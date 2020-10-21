Geleceğin sanatçı ve müzisyenleri Müze Akademisi'nde yetişiyor - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilen "Müze Akademi" programı kapsamında geleceğin sanatçıları ve müzisyenleri yetişecek.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi ve Yaşayan Şehir Müzesi işbirliğinde salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen programlarda çocuklar, çocuk yogası, seramik atölyesi ve taş boyama etkinliklerine katılırken aynı zamanda onlarca enstrümanı tanıyarak, hakkında bilgi alma imkanı bulacak.

"Program ile çocuk senfonisinin temellerini atıyoruz"

Belediye Başkanı Semih Şahin, düzenlenen etkinlik ile ileride kurmayı planladıkları çocuk senfonisinin temellerini atmak olduğunu vurgulayarak, "Etkinlikler, çarşamba ve cumartesi günü gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirdiğimiz Sanat Akademisi eğitmenleri ile Yaşayan Şehir Müzesindeki personelimizin gayretli çalışmaları ile bu programı düzenliyoruz. Çocuklarımız, her çarşamba saat: 14: 00 ile 14: 45 saatleri arasında, cumartesi günü ise 15: 00 ile 14: 00 saatleri arasında Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret ederek katılabilecektir. Amacımız, çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek, ileride kurmayı planladığımız çocuk senfonisinin temellerini atmaktır. Bütün çocuklarımız ve ailelerini bu anlamlı ve faydalı etkinliklere davet ediyoruz" dedi.

Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, daha sonra etkinliklere katılan çocuklara katılım belgelerini vererek, fotoğraf çektirdi. - BİLECİK