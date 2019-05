Geleceğin sanatçıları Büyükşehir ile yetişiyor

Denizli'de vatandaşları sanatla buluşturan Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılında bin 700 kişi eğitim aldı.

2004 yılında çıkan yangınla kullanılamaz hale gelen ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek konservatuar olarak kullanılmaya başlanan Külahçıoğlu Un Fabrikası'nda son 15 yılda binlerce kişi ücretsiz kurslara katıldı. Denizli'de her yaştan ve meslekten kişiyi sanatla buluşturmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı 2018-2019 eğitim öğretim yılında ise bin 700 kişiye sanat ve musiki eğitimi verdi. Yoğun ilgi gören ücretsiz kurslara katılanların yer aldığı konserler ve dinletiler ise izleyenlere inanılmaz bir seyir keyfi sundu. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı ses ve saz sanatçılarının yıl içinde gerçekleştirdiği etkinlikler de her zaman olduğu gibi yine büyük beğeni aldı. Bünyesinde, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Gençlik ve Çocuk Korosu'nu barındıran Büyükşehir Belediye Konservatuarı pek çok önemli organizasyonda Denizlililer ile buluştu.



Enstrüman kurslarına yoğun ilgi



Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda her yıl olduğu gibi birçok enstrümanın ücretsiz kursları verildi. Keman, ud, kanun, klarnet, ney, ritm saz, bağlama, kısa sap bağlama, kaval, kabak kemane, piyano, gitar ve bateri kurslarının yer aldığı konservatuarda bin 700 kişi eğitim aldı. Her eğitim döneminde olduğu gibi konservatuar tarafından verilen ücretsiz kurslara vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.



"Büyükşehir sanatın ve sanatçının yanında"



Denizli'nin konservatuar sayesinde sanat ve müzikle dolu günler geçirdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bu tarihi binada genç yaşlı binlerce hemşehrimiz sanatla buluştu ve buluşmaya da devam ediyor. Bizlere güvenip çocuklarını buraya gönderen ve burada aldığı eğitimlerle şehrimizin kültür ve sanatına katkıda bulunan tüm hemşehrilerime ayrıca teşekkür ederim. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya desteğimiz her zaman sürecek" diye konuştu. - DENİZLİ

