Geleceğin sanatçıları, eserlerini sergiledi

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencilerinin mezuniyet projelerinin yer aldığı, 'Z Raporu Bitirme Projeleri Seçkisi' sergisi açıldı. Öğrencilerin 22 farklı ana sanat dalında hazırladıkları projeler, ilgi gördü.DEÜ GSF tarafından her yıl olduğu gibi bu sene de öğrencilerin mezuniyet projelerinin yer aldığı, 'Z Raporu Bitirme Projeleri Seçkisi' sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Kazım Türker Sanat Galerisi'ndeki açılış töreninde, 22 farklı ana sanat dalında birinci olan öğrencilere başarı ödülleri verildi. Açılış töreninde, aynı fakültenin öğrencisi olan ve mezuniyet kutlamalarında elektrik akımına kapılarak, yaşamını yitiren Mert Motör de gözyaşlarıyla anıldı. Sergide öğrenciler, ürünlerini ziyaretçilere ulaştırırken, özgün fikirler, ilgi gördü. Resimden sahne tasarımına, tekstilden heykele birbirinden farklı tasarımların yer aldığı sergide, eserlerin sahibi olan geleceğin sanatçıları da heyecanlıydı.Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, "22 ana sanat dalında kendilerini kanıtlamış en iyi proje öğrencilerimizin tasarımcı kimliklerinin nasıl oluşup olgunlaştığını bu sergide görüyoruz. 'Z raporu', öğrencilerimizin, onları destekleyen öğretim elemanlarının ve destekçilerimizin çabasının bir sonucudur. Bu etkinlik, gelecek vadeden sanatçılara projelerini sektöre ve kamuoyuna sunma fırsatı vermektedir. Bu sergi, sanat ve tasarım çalışmalarının çeşitliliğini, farklı becerilerini, yeteneklerin ve tekniklerin geniş yelpazesini yansıtmaktadır" dedi.BOTANİK KAFE TASARIMIGörsel iletişim tasarımı öğrencisi Zülal Ural ise ekolojik sorunlara dikkat çekmek için kurumsal kimlik olan 'Botanik kafe'yi hayata geçirdiğini; bez çanta, karton bardak, tişört gibi her şeyi içinde barındıran kurumsal kimlik ürünü ortaya çıkardığını belirterek, "Bunlar için ikinci dönemimin tamamını harcadım, diyebilirim. Tasarım süreci 2 ay kadar sürdü. Ben ekolojiyi gündeme getirerek dikkat çekmeye çalıştım. Ekolojik farkındalık çalışmaları daha göz önünde olmayan çalışmalar oluyor. Ben bunu gündelik hayata yansıtmak gerektiğini düşündüm. Birisi bir kafeye kahve içmeye gittiğinde bile oradaki ortam onu büyülemeli. Bu kafede gelen insanlara tohum hediye ediliyor" diye konuştu.Sergide sıra dışı tekstil tasarımıyla büyük ilgi gören Kübra Acar Çağlar da "Tasarımımın adı 'Ye, giy ve tutsak et'. Tasarım ve uygulama toplam 5 aylık bir çalışmada ortaya çıktı. Tasarımlarım hayvanlarla ilgili. Ben hayvanları çok seviyorum ve vejeteryanım. Madem onları giymek istiyoruz, onları zarar vermediği için bunu yünlerini kullanarak yapmalıyız. Ben de tasarımlarımda bunu gerçekleştirdim. Yün hayvanın derisi yüzülmeden kırpılarak elde edilen bir malzeme. Hayvanlardan faydalanmak ve onların canını alarak onları yemek yerine ben ilham almayı tercih ettim. Onların dokularını kullandım, zebra ve leopar görünümüne yer verdim" dedi.Sergi, 12 Temmuz'a kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Kazım Türker Sanat Galerisi'nde gezilebilecek.

- İzmir