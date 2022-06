Geleceğin sanatçıları eserlerini sergiledi

YAŞLARI 6-17 arasında değişen 30 öğrencinin 100'den fazla eserinin yer aldığı 'Genç Yetenekler Resim Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin sergi salonunda bulunan eserler, 18 Haziran'a kadar görülebilecek.

Üsküdar'daki Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği, sanat kültürüyle beslenen çocuk ve gençlerin yetişmesini sağlamak amacıyla Genç Yetenekler Resim Sergisi'ne ev sahipliği yaptı. Geleceğin 30 sanatçısının ressam ve eğitmen Funda Geniş Soy'un rehberliğinde karakalem, sulu boya, kuru boya ve akrilik tekniklerini kullanarak yaptığı 100'den fazla eser, dün gerçekleşen açılışla sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışında piyano eğitmeni Elmira Seidova ve öğrencileri de kısa bir müzik dinletisi sundu.

18 Haziran'a kadar görülebilecek sergide, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Rabia Babaoğlu, sanatseverler ve aileleri de genç sanatçıları yalnız bırakmadı.

"EN ÖNEMLİSİ ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ BURAYA YÖNLENDİRMEKTİ"Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çınar Derneğimizin buradaki faaliyetleri bizi de ziyadesiyle mutlu ediyor. Güzel çocuklarımızın, emeğini, eserini, heyecanını yakından görmek, şahitlik etmek üzere aranızdayım" dedi.Dernek tarafından yapılan 3'üncü sergileri olduğunu ifade eden Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Rabia Babaoğlu, "Pandemi koşullarına rağmen burada 500'e yakın öğrenci ağırladık. 20'ye yakın dersliğimiz ve atölyemiz var. Kendi alanında başarılı eğitimci ve sanatçıların vermiş oldukları derslerle öğrencilerimizin vermiş oldukları emekleri hep beraber seyredeceğiz. Onlar kadar biz de heyecanlı ve çok mutluyuz. Yola çok güzel projelerle çıktık. İnşallah hepsini başaracağız. En önemlisi çocuklarımızı ve gençlerimizi buraya yönlendirmekti. Bu alanda da daha iyi yol kat edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN GERÇEK BİR SANATÇI SERGİSİNİN OLMASINI İSTEDİK"Sergi için çok heyecanlı olduklarını ifade eden ressam ve eğitmen Funda Geniş Soy, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatla ilgilenmesine çok değer veriyoruz. O yüzden yıl boyunca yaptığımız, büyük emekler sarf ettiğimiz çok güzel eserler ortaya çıktı. Çocuklarımızın gerçek bir sanatçı olmasını ve bir sanatçı sergisi olmasını istediğimiz için çok özenerek bir sergi hazırladık. Genelde eserlerimizde bütün teknikleri kullanmaya çalıştık. Biz ilke olarak genelde çocuklarımızı özgür bırakıyoruz. Belli bir kriter, kalıp koymuyoruz. Kendileri hangi tekniği kendilerine daha yakın görürlerse ve severlerse onun üzerinde ilerlemesine önem veriyoruz. Bu, çocuğun sanatsal gelişimi açısından çok önemli" dedi.

"İLERDE İSİMLERİNİ İYİ YERLERDE DUYACAĞIMIZA EMİNİM"Soy, "Burada bulunan çocuklarımızın ve gelecekte yetiştireceğimiz diğer sanatçı çocuklarımızın ilerde isimlerini çok iyi yerlerde duyacağımıza ve onlar için güzel bir gelecek hazırlamak için ilk adımı attığımıza eminim. 6 yaşından 17 yaşına kadar öğrencimiz var. Öğrencilerimizi karma olarak eğitiyoruz. Yaş grupları farklı da olsa amaçları aynı. Sevgileri, istedikleri, sanata olan ilgileri aynı. Çağımızın gençleri ve çocukları çok ileri bir görsel zekaya sahip oldukları için bunu geliştirmeleri çok kolay. İlerlemeleri çok kolay. Bizden daha öteler diyebilirim. İlerleyen zamanlarda onların bizlerden daha ileride olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRÜ ŞEYE BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"Sergide 11 eseriyle yer alan ve heyecanlı olduğunu belirten Ayşe İpek Yıldız, "Yaklaşık 1 yıldır eğitim alıyorum. Resim yapmaya karşı hep bir ilgim vardı, çok hoşuma gidiyordu. Ben daha çok karakalemi seviyorum. Hepsini yaparken çok hoşuma gidiyor ama karakalemin ayrı bir yeri var. Şu an resmi hobi olarak yapıyorum ama ilerde ne olur bilmiyorum. Eğitim sayesinde bu kadar geliştim ve bir sürü şeye de bakış açım değişti" dedi.

"KENDİME ÖZEL BİR SERGİ AÇMAK İSTİYORUM"11 yaşındaki Hafsa İnce ise, "Kendimi resim yaparken çok huzurlu hissettiğim için resim yapmaya ilgim var. Ben daha çok çiçek çizimlerini seviyorum. Burada teknikleri öğrendim. Sulu boyayı daha çok seviyorum çünkü daha renkli ve canlı geliyor. Şu an çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum. Kendime özel bir sergi bir daha açmak isterim. Şu an hem hobi olarak kullanıyorum, ilerde de yürütmeyi planlıyorum. Mimar da olmak istiyorum" diye konuştu.Sergide eserleri olan 12 yaşındaki İpek Zeynep Çoban da, "Şu an çok güzel ve mutlu hissediyorum. Ben daha çok sulu boya tekniği seviyorum ve genelde öyle yapıyorum. Anime çizmeyi çok seviyorum. Ressam olmayı düşünüyorum" dedi.16 yaşındaki Nur Hayat Ayazoğlu da, "Ben küçüklüğümden beri resim çizmeyi çok seviyorum. Hiçbir zaman bırakmadım ve gelecekte de bu alanda ilerlemeyi istiyorum. Diğer teknikler de çok güzel ama benim en sevdiğim karakalem ve sulu boya" diye konuştu.Genç Yetenekler Resim Sergisi'nde eserleri sergilenen isimler şöyle; Aysu İpek Yıldız, Ayşe Polat, Azra Özer, Azra Polat, Bengü Beğen Durdu, Berrak Kunduracı, Çınar Azak, Ebru Korkmaz, Elif Ünver, Funda Geniş Soy, Gülbanu Topatan, Gülistan Duru Bilgiç, Gülsima Topatan, Hafsa İnce, Hatice Saliha Yılmaz, İpek Zeynep Çoban, Kaan Sofi Kerim, Kaya Alp Biçersin, Maria Elbasan, Masal Rüya Doğru, Melis Gün, Nurdide Uzun, Nurhayat Ayazoğlu, Ömer Nasuh Kesgin, Ravza Altınok, Reyhan Nisa Elmalı, Reyyan Neva Petek, Serra Topaç, Vera Uzun, Zeynep Betül Uçkun, Zeynep İlkay Elik ve Zeynep Neva Elmalı.