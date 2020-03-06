Geleceğin sanatçıları Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezinde yetişiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geleceğin sanatçıları Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezinde yetişiyor - Son Dakika

Geleceğin sanatçıları Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezinde yetişiyor

6 saat önce

Geleceğin ressamları, ozanları ve gitaristleri Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezinde yetişiyor.

Geleceğin sanatçıları Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezinde yetişiyor, System.String[]

Geleceğin ressamları, ozanları ve gitaristleri Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezinde yetişiyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi'nce (KAGEM) düzenlenen kurslarda satrançtan resme, işaret dilinden gitar ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda eğitimler veriliyor.

Gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda geleceğin sanatçıları yetişiyor. Gençler ve çocuklar kurslarda hem öğreniyor hem de eğlenceli bir ortamda güzel dostluklar kurma fırsatı yakalıyor.

Resim, gitar, bağlama, akıl oyunları, hızlı okuma, teknoloji ve okuma yazma kursları en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. Gençler ve çocuklar yaptıkları çalışmalar ve sergiledikleri performanslarla görenleri adeta büyülüyor.

KAGEM'de sanat kurslarının yanı sıra öğrencilerin derslerine yardımcı olacak etüt çalışmaları ve kurslar da düzenleniyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KAGEM'e gençlerin yoğun ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Belediye olarak ilçemizdeki kültür, sanat ve eğitim alanlarına özel bir önem veriyoruz. Bu alanda önemli çalışmalara imza atıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurslara katılan gençlerin mutluluklarını görmenin, kendilerini de motive ettiğini vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, çocuklarımız burada satranç oynuyor, resim yapıyor, bağlama ve gitar çalıyorlar. Birçok alanda düzenlenen kurslara katılıyorlar. Uzman eğitmenlerimiz kendileriyle birebir ilgileniyor. Gençlerimizin sanat ve kişisel gelişim alanındaki bu heyecanlarını görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Merkezimizde geleceğin sanatçılarının yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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