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Geleceğin sanatçıları yetişiyor

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Müzik Eğitim Merkezi tarafından açılan yaz kursları ile geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor.

Geleceğin sanatçıları yetişiyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından müzik aletlerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve bu yönde kabiliyetli kişilerin uzman kadrolarca yetiştirilmesini sağlamak amacıyla açtığı kurslarda, gitar, bağlama, keman ve ney ücretsiz veriliyor.

Öğrencilerin yaz tatilini verimli kullanarak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve müzik kültürü oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Enstrüman Yaz Kursları' öğrencilerin yanı sıra vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Kurslarda katılımcılara deneyimli eğitmenler eşliğinde bağlama, gitar, ney ve keman dersleri veriliyor. Öğrenciler, yeteneklerini geliştirerek, geleceğin müzisyenleri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

100 öğrencinin faydalandığı yaz kursunda en yoğun ilgiyi bağlama kursu görüyor. Müzik Eğitim Merkezi yetkilileri, müzik derslerinin ve diğer sosyal aktivitelerin öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinde, özgüvenlerinin artmasında önemli rol oynadığını belirterek, yetenekli öğrencilerin kurslar sayesinde kendilerini yetiştirme imkanı bulduklarını vurguladı.

Eylül ayına kadar sürecek olan yaz kurslarına katılan öğrenciler ve gençler tatillerini müzikle iç içe geçirmekten büyük keyif aldıklarını sosyal ve sanatsal yönden büyük bir gelişim yaşadıklarını ifade etti.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:52 Kaynak: Bültenler
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