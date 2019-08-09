Geleceğin sanatçılarına sertifika

Folkart Gallery bünyesinde bu yıl 5.si düzenlenen çocuklara yönelik ücretsiz resim, mask ve heykel kursu sona erdi. Kurslara katılan 150 çocuk sertifikalarını aldı. Minik sanatçıların eserleri Folkart Gallery'de sergilendi.

Sertifika töreninde konuşan Folkart Gallery Koordinatörü Fahri Özdemir, "Folkart Gallery olarak sanata ve sanatçılara gösterdiği özel ilgimizi devam ettireceğiz. Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın sanatla içiçe bir yaşam sürmeleri bizim en büyük dileğimizdir" dedi.

TOPLAM 750 ÇOCUĞA EĞİTİM

Özdemir, 2015 yılından günümüze kadar Folkart Gallery olarak 750 çocuğa sanatı sevdirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak adına eğitim verdiklerini söyledi. Kursa katılan her bir öğrenci için ağaç dikildiğine dikkat çeken Özdemir, geleceğin sanatçılarının bu tür kurslar aracılığıyla yetişeceğini ifade etti.

Folkart Gallery'de düzenlenen törende Folkart Genel Müdür Yardımcıları Rıdvan Özdemir, Olcay Kamışlıdere, Ekin Yiğit ve Folkart Kurumsal İletişim Müdürü Deniz Gökşen çocuklara sertifikalarını verdi. Tören sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

RESİM KURSU

Ressam Mesude Kulak'tan resim eğitim alan öğrenciler, kurs süresince gözlem yapmayı, kağıtları, malzemeleri tanımayı ve kullanmayı öğrendiler. Resim Atölyesi Temel Çalışma Programı'nda 7, 8 ve 9 yaşındaki 75 öğrenci eğitim aldı.

MASK VE HEYKEL KURSU

Bu yıl ilk kez eklenen Mask ve Heykel Kursu'nda ise Eylem Sürer eğitim verdi. Kursta çeşitli konularda ve tekniklerle maskların uygulamalı olarak yapılması ele alındı. Mask Kursu'na 10, 11 ve 12 yaşındaki 75 çocuk katıldı.